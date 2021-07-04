محافظ السويس يُخفض درجات القبول بالمدارس الثانوية والفنية (تعرف عليها)

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اعتمد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، الأحد، تنسيق القبول للثانوي العام والفني للعام الدراسي ٢٠٢١ /٢٠٢٢.

وأعلن محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس، أن اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس قرر تخفض درجة القبول للقبول بالصف الأول الثانوي والمدارس الفنية المختلفة لإتاحة فرصة القبول لأبنائنا في جميع المدارس الثانوية العامة والفنية وقرر أن يكون الحد الدني للقبول بالثانوي العام هو 225 درجة بدلا من 238 درجة بعد تحديد التنسيق لهذا العام لهذه الدرجة.. مع العلم أن القبول العام الماضي كان من مجموع 250 درجة.. ووافق المحافظ على القبول بالمدارس الثانوية الخاصة بمجموع 210درجة.

وقرر المحافظ تخفيض مجموع القبول بجميع المدارس الفنية بالمقارنة للعام الماضي مراعاة للظروف واتاحة الفرصة للطلاب والطالبات للالتحاق بالمدارس الثانوية والفنية

وبالنسبة للقبول بمدارس التعليم الفني جاء التنسيق كالتالي:

1- بتروكيماويات بالمتقدمة الصناعية المشتركة من 260 درجة.. ويتم القبول بناء على اختبار قدرات الطلاب

2-المتقدمة الصناعية من 260درجة.. شعبة كهربية بنات ويتم القبول عدد 4 من أعلي مجموع بالنسبة للبنات

3- المتقدمة الصناعية من مجموع 245درجة.. حد ادني للبنين

4- المتقدمة التجارية من 235درجة .

5- المتقدمة الفندقية من 230درجة ويتم القبول عن طريق المقابلة الشخصية للطالب

6-الصناعات البحرية العسكرية بنين عامة 225درجة .

7- الصناعات البحرية العسكرية بنين لوجستيات 230درجة

8-الصناعات البحرية العسكرية بنين طاقة متجددة 235 درجة ويتم قبول 48طالب من أعلي مجموع

9- مدرسة عقبة بن نافع بنين 163.5 درجة الكترونيات .

10- مدرسة عقبة بن نافع بنين 160 درجة أجهزة دقيقة وتحكم إلى .

11-تعليم مزدوج بنين 230درجة.. الكترونيات صناعية..عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية

12-تعليم مزدوج بنين 220درجة.. ميكانيكا صيانة واصلاح.. عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية

13-تعليم مزدوج بنين ..فني تبريد وتكييف من 210 درجة ..عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية

14-تعليم مزدوج بنين ..فني اصلاح سيارات من 200 درجة ..عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية

15-تعليم مزدوج بنات.. سكرتارية طبية من 235 درجة ..عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية

16- تعليم مزدوج بنات ..

ملابس جاهزة من 180 درجة ..عن طريق الاختبار والمقابلة الشخصية

17- التعليم الصناعي نظام 3سنوات عام من 147درجة

18-التعليم الصناعي نظام 3سنوات مهني من 142.5درجة

19- التعليم التجاري نظام 3سنوات من ١٤٠ درجة صغار السن

20-التعليم الزراعي نظام 3سنوات عام.. من ١٤٠ درجة صغار السن

21-التعليم الزراعي نظام 3سنوات مهني من ١٤٠ درجة كبار السن