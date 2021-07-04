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محافظة قنا: تشغيل 73 مخبز ًا بلديًا بالغاز الطبيعي.. وجار التوصيل لـ52 آخرين

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محافظة قنا: تشغيل 73 مخبز ًا بلديًا بالغاز الطبيعي.. وجار التوصيل لـ52 آخرين محافظة قنا: تشغيل 73 مخبز ًا بلديًا بالغاز الطبيعي.. وجار التوصيل لـ52 آخرين

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أعلنت محافظة قن، الأحد، تشغيل 73 مخبز بلدى بالغاز الطبيعي، وجارى توصيل الغاز الطبيعي ل 52 مخبز أخر كمرحلة أولى، كما أن مديرية والتجارة الداخلية أعدَّت خطة للإسراع في تطوير منظومة المخابز على مستوي المحافظة، الأمر الذي يساهم في تحسين جودة إنتاج رغيف الخبز المدعم، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات، وتوفير التسهيلات التمويلية للتوسع في تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار بالتعاون مع الجهات المعنية .

ومن جانبه، أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن مديرية التموين مستمرة في المتابعة اليومية لضمان سير العمل بالمخابز، والتأكد من الالتزام بحصص الدقيق المقررة لها وتقديم خبز جيد للمواطنين، مع إلزام مفتشي التموين بالمرور اليومي على المخابز، وتحرير محاضر للمخالفين لضمان وصول الخبز المدعم بالجودة المطلوبة لمستحقيه، مشددًا على ضرورة الاهتمام بنظافة المعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة في وزن الرغيف.

وأصدرت مديرية التموين بقنا أمرًا إداريًا بتشكيل لجنه لمعاينة المخابز القديمة والمتهالكة بالتنسيق مع مديرية الصحة، مكونه من مدير عام الرقابة التموينية أو ما ينوب عنه، ومدير الإدارة التموينية بكل مركز، ومدير إدارة خدمة المواطنين، والعلاقات العامة بالمديرية، ومفتش صحة وذلك للمرور على المخابز القديمة المتهالكة وعمل إحلال وتجديد وصيانة لها وفقا لخطة وزارة التموين في هذا الشأن .

وأضاف أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا أن الحملات الرقابية، بالتنسيق مع مديرتي الصحة، والطب البيطري، وكافة الجهات المعنية مستمرة لإحكام الرقابة على الأسعار، والأسواق العامة والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز وأماكن تقديم الأغذية والمشروبات، كذلك التفتيش على السلع المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية، والتأكد من صلاحياتها، والتأكد من توافر السلع بكميات مناسبة في منافذ البيع المختلفة، وتحرير محاضر للمخالفين، فضلًا عن متابعة توزيع وصرف المقررات التموينية، منوها بأن هناك مخزونًا استراتيجيًا كافيًا لسد احتياجات المحافظة خلال المرحلة المقبلة من المواد التموينية والغذائية، وتوافر رصيد الدقيق والقمح بما يكفى حصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة .

المصرى اليوم

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