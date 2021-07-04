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التحرش بـ«طفلة أوسيم».. الأم تعمل لدى المتهم بـ20 جنيهًا ويهددها بـ40 حكمًا قضائيًا

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التحرش بـ«طفلة أوسيم».. الأم تعمل لدى المتهم بـ20 جنيهًا ويهددها بـ40 حكمًا قضائيًا التحرش بـ«طفلة أوسيم».. الأم تعمل لدى المتهم بـ20 جنيهًا ويهددها بـ40 حكمًا قضائيًا

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كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة، الأحد، تفاصيل جديدة بشأن واقعة مالك شركة لأجهزة إلكترونية بطفلة تبلغ من العمر 12 عامًا، داخل مقر عمله في منطقة بشتيل، وملامسته أجزاءً حساسة من جسدها ومحاولته تقبيلها عنوة.

كانت مقاطع متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد أظهرت تفاصيل الواقعة.

وتبينّ من التحقيقات أن والدة الطفلة المجني عليها، صادر ضدها 40 حكمًا قضائيًا لصالح المتهم، إذ عجزت عن دفع ثمن أجهزة كهربائية اشترتها منه، فقدم المتهم للجهات المختصة إيصالات أمانة بتوقيع الأم، فابتزها بتلك الإيصالات لتعمل لديه مقابل 20 جنيهًا في اليوم، وأثناء تواجد طفلتها بمحل العمل كان المتهم يتحرش بها في غياب الأم التي كانت تذهب إلى العملاء لتحصيل فواتير.

واعترف المتهم بجريمته، وقالت الطفلة المجني عليها، أثناء التحقيقات: «كنت خايفة أحكي لأمي اللي جرى».

المصرى اليوم

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