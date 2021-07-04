أخبار عاجلة

"الموارد البشرية" بمكة تنظم اللقاء الأول لقادة الفِرَق التطوعية -
تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بمحافظة الرس -
"السعودية للأبحاث" تعلن عن إطلاق استراتيجية تحولية جديدة تعزز مكانتها العالمية -
مجموعة "سيرا" تصبح موزع التذاكر الحصري في السعودية لمباريات مانشستر يونايتد -
قبل العيد.. اعرف اسم كل قطعية في الذبيحة وأفضل استخداماتها من نقيب الجزارين فى الصعيد -
الإيطاليون يحتفلون بالأعلام بعد الفوز بـ"يورو 2020" على حساب إنجلترا -
ضبط 170 قطعة سلاح نارى بحوزة 133متهم" -
إنذار من المؤلفين والملحنين لشركة روتانا بسبب حقوق الأداء العلني -
حملات مكثفة على المحال وأسواق الوادي الجديد استعدادًا لعيد الأضحى المبارك -
هيروين وأموال وأسلحة نارية بحوزة مسجلى خطر فى الشرقية وأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. تدشين الهوية البصرية الجديدة لمجلس الجمعيات التعاونية

Print
تحت شعار "نتعاون لغدٍ مشرق"

شاهد.. تدشين الهوية البصرية الجديدة لمجلس الجمعيات التعاونية

دشن نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد بن عبد الرحيم الغانمي، اليوم الأحد، الهوية البصرية الجديدة لمجلس الجمعيات التعاونية.

جاء ذلك بحضور وكلاء ومسؤولي الوزارة والجهات ذات العلاقة ورئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية، الدكتور عبد الله بن سعيد كدمان، وأعضاء مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية.

وفي بداية الحفل رفع رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية الدكتور عبد الله بن سعيد كدمان، الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز - حفظهما الله - على الاهتمام والدعم الكبير الذي يجده قطاع التعاونيات.

وأكد اهتمام القيادة الرشيدة بهذا الجانب وإيمانها بضرورة توفير الخدمات والتسهيلات من خلال التعاونيات للمواطن السعودي.

وقال الدكتور عبد الله بن سعيد كدمان: إن إطلاق الهوية الجديدة تحت شعار "نتعاون لغدٍ مشرق" يأتي من منطلق إيمان المجلس بأهمية التطوير والتحسين المستمر للقطاع التعاوني لمواجهة تحدياته على مستوى المجتمع والاقتصاد، وأن يكون للمجلس الدور والشراكة الفعّالة في إرساء تنمية وطنية مستدامة تساهم في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 من أجل صناعة غدٍ تعاوني مشرق في مجتمع حيوي واقتصادي مزدهر لوطن طموح.

يأتي التدشين تحت شعار "نتعاون لغدٍ مشرق" ضمن خطط واستراتيجية وبرامج مجلس الجمعيات التعاونية لخدمة القطاع التعاوني.

شاهد.. تدشين الهوية البصرية الجديدة لمجلس الجمعيات التعاونية

شاهد.. تدشين الهوية البصرية الجديدة لمجلس الجمعيات التعاونية

شاهد.. تدشين الهوية البصرية الجديدة لمجلس الجمعيات التعاونية

شاهد.. تدشين الهوية البصرية الجديدة لمجلس الجمعيات التعاونية

شاهد.. تدشين الهوية البصرية الجديدة لمجلس الجمعيات التعاونية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الموارد البشرية" بمكة تنظم اللقاء الأول لقادة الفِرَق التطوعية

"الموارد البشرية" بمكة تنظم اللقاء الأول لقادة الفِرَق التطوعية

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بمحافظة الرس

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بمحافظة الرس

"السعودية للأبحاث" تعلن عن إطلاق استراتيجية تحولية جديدة تعزز مكانتها العالمية

"السعودية للأبحاث" تعلن عن إطلاق استراتيجية تحولية جديدة تعزز مكانتها العالمية

مجموعة "سيرا" تصبح موزع التذاكر الحصري في السعودية لمباريات مانشستر يونايتد

مجموعة "سيرا" تصبح موزع التذاكر الحصري في السعودية لمباريات مانشستر يونايتد