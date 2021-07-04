"المعمر" توقع عقداً لتطوير 6 مراكز بيانات بالسعودية بميزانية 1.2 مليار ريال

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الرياض – مباشر: وقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) اتفاقيات وعقد التطوير والتصميم وإدارة مرافق لمراكز البيانات مع السعودي الفرنسي كابيتال (SFC) بصفته مدير صندوق الاستثمار (الخاص المقترح) والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقالت "المعمر"، في بيان لها على موقع تداول السعودية اليوم الأحد، إن الصندوق سيستثمر ويتملك 6 مراكز بيانات في المملكة العربية السعودية، بميزانية تقديرية تبلغ 1.2 مليار ريال سعودي كمرحلة أولى.

ووقعت (ام اي اس) والسعودي الفرنسي كابيتال، نيابة عن الصندوق المقترح، اتفاقيات لتطوير تصميم وتشغيل 6 مراكز بيانات في جميع أنحاء المملكة بميزانية بناء تقديرية تبلغ نحو 1.2 مليار ريال كمرحلة أولى وفقًا للاتفاقيات، وتم تعيين (ام اي اس) كمطور ومصمم للقيام بأعمال التصميم والتطوير (على أساس تسليم المفتاح) لـ 6 مراكز بيانات بسعة أوليه تبلغ 4 ميجا وات لكل منها.

وأضافت الشركة، أن (ام اي اس) ستستمر كمدير- مرافق لمراكز البيانات الستة لفترة أولية مدتها 15 سنة.

وبينت، أنها ستحصل لدورها كمطور ومصمم على رسوم التطوير والتصميم الأساسية بنسبة 10% من ميزانية التطوير والتصميم، وستكون مدفوعات رسوم التطوير والتصميم مكونة من الوحدات في الصندوق المقترح (بنسبة لا تتجاوز نسبة 10% من إجمالي وحدات الصندوق المقترح المستحقة)، والنقدية، كما ستحصل الشركة على رسوم إدارة المرافق التي تبلغ 7% من الإيرادات المتولدة من عمليات مراكز البيانات، علماً انه في البداية ستكون اتفاقيات إدارة المرافق ملزمه لمدة 15 سنة.

وتوقعت "المعمر"، أن تبدأ أعمال التنفيذ في الربع الرابع من العام المالي 2021 بناء على الجداول الزمنية المتفق عليها مبدئيا، على أن يتم الانتهاء منها في غضون الربع الرابع من عام 2022، مبينة أن صلاحية هذه الاتفاقيات تتوقف على الإطلاق الناجح للصندوق المقترح المتوقع في النصف الثاني من عام 2021.

وأشارت "المعمر"، إلى أن التأثير المالي الإيجابي المتوقع لاتفاقيات التطوير والتصميم الخاصة بـ (ام اي اس) سيبلغ 120 مليون ريال بناء على مراحل التطوير والتصميم، ومن المتوقع أن يتحقق الأثر المالي على مدار فترة التطوير المستهدفة حاليا والتي تبدأ في الربع الرابع من عام 2021 وتنتهي في نهاية الربع الرابع عام 2022.

وتابعت: كذلك سيكون هنالك تأثير إيجابي إضافي على الإيرادات والأرباح الناتجة عن تنفيذ المشروع خلال فترة التنفيذ، كما سيبدأ التأثير المالي المقدر لاتفاقيات إدارة المرافق الخاصة بـ (ام اي اس) عند بدء تشغيل مراكز البيانات وتشغيلها، المتوقع تحققه في الربع الأول من عام 2023م، وإجمالاً سيكون المشروع ذا تأثير إيجابي بشكل عام إلا أنه من السابق لأوانه إعطاء مزيد من التفاصيل الدقيقة لتوقيت وحجم التأثير.

وتوقعت الشركة، أيضا تأثيرا ماليا إيجابيا من استثمارها في الصندوق المقترح، والذي سيتحقق كجزء من رسوم التطوير والتصميم التي سيتم دفعها على شكل وحدات، ولا يمكن إعطاء المزيد التفاصيل في هذه المرحلة.

وأعلنت "المعمر، في 7 يونيو/ حزيران الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم ملزمة مع السعودي الفرنسي كابيتال لإنشاء صندوق استثماري خاص يهدف لتطوير وامتلاك وتشغيل مراكز البيانات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

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