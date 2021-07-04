غدًا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية في مركز أبوقرقاص

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، الأحد، تنظيم قافلة طبية وعلاجية لأهالي قرية بني سعيد بمركز أبوقرقاص ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بدءًا من الإثنين، وعلى مدار يومي 5 و6 من يوليو الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال- الباطنة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر»، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.