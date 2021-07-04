غدًا.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية في مركز أبوقرقاص

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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، الأحد، تنظيم قافلة طبية وعلاجية لأهالي قرية بني سعيد بمركز أبوقرقاص ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بدءًا من الإثنين، وعلى مدار يومي 5 و6 من يوليو الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال- الباطنة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر»، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.