محافظ المنيا يتابع تطبيق اشتراطات البناء الجديدة

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تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الأحد، التطبيق الفعلي لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، وفي إطار حرص الدولة على ضبط البناء والقضاء على البناء العشوائي.

تفقد المراكز التكنولوجي بمركز ابو قرقاص، بحضور الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة- تابع المحافظ انتظام سير عمل منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص، والتي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لضبط العمران وحوكمة منظومة تراخيص البناء ووقف فوضى التراخيص وإيجاد بيئة عمرانية وحضارية تليق بالدولة المصرية ومواطنيها .



اطمأن المحافظ على تقديم كافة أوجه الدعم وجميع التسهيلات اللازمة للمواطنين، وأكد أنه تم بدء التطبيق التجريبي للمنظومة بمدينة المنيا فقط بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين ضمن 27 مركز على مستوى الجمهورية وتم تحديد 1 يوليو الجاري للبدء الفعلي للمنظومة بجميع المراكز ونظرًا لتعارض بداية تعميم الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن، والتي كان مقررًا لها الخميس 1 يوليو بسبب إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، فقد تم تطبيق المنظومة بدءًا من اليوم الأحد الموافق 4 يوليو.

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لسير العمل بالمراكز التكنولوجية وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين، وشرح الأهمية والفائدة التي ستعود على المواطن من منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة .

وأكد المحافظ أن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب .