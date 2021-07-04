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محافظ الشرقية: تنظيم العمل لاستقبال المرضى بمستشفيات القطاع الصحي والجامعي

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محافظ الشرقية: تنظيم العمل لاستقبال المرضى بمستشفيات القطاع الصحي والجامعي محافظ الشرقية: تنظيم العمل لاستقبال المرضى بمستشفيات القطاع الصحي والجامعي

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قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الأحد، عودة العمل بمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، وإستقبال جميع حالات الطوارئ والحوادث والتي قد تم تخصيصها لإستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، وإستمرار العمل بمستشفيات القطاع الصحي والجامعي والتأمين الصحي طوال أيام الأسبوع، وذلك لإستقبال الحالات المرضية وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والدكتور وليد ندا مدير مستشفيات جامعة الزقازيق، والدكتور جمال سلامة مدير فرع هيئه التأمين الصحي بالشرقية، والدكتور عبدالكريم العراقي مدير مستشفى الأحرار ،والدكتور أدهم الشيمي مدير مرفق إسعاف الشرقية.

أوضح محافظ الشرقية أنه سيتم تقسيم العمل بين مستشفيات القطاع الطبي لإستقبال حالات الطوارئ للتخصصات جراحة المخ والأعصاب، جراحه الأوعية الدموية جراحة القلب والصدر، وذلك بمستشفى الأحرار أيام الأحد ، الثلاثاء ، الخميس ،وبمستشفى الجامعة أيام السبت ، الإثنين ، الأربعاء ، وبمستشفى الزقازيق العام يوم الجمعة.

وخلال الإجتماع تم الإتفاق على أن يقوم مرفق الإسعاف بإخلاء حالات الحوادث لأقرب مستشفى طبقاً لطاقتها الإستعابية، بعد التنسيق مع مديرية الصحة ومستشفيات جامعة الزقازيق والأحرار.

أكد محافظ الشرقية، على ضرورة إستمرار التنسيق والتكامل بين القطاعات الطبية المختلفة داخل المحافظة، لتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى وتوفير أفضل الخدمات لهم.

المصرى اليوم

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