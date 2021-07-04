عقد اختبار دورة «تفصيل» ضمن «حياة كريمة» في قرية بالمنيا

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تابع خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة مطاي بمحافظة المنيا، الأحد، اختبار دورة التفصيل رقم 31 المنفذة بقرية الهمة بمركز مطاي وتعتبر الدورة رقم 31 ضمن مبادرة حياه كريمة بالمنيا والتي تعتبر أعلى محافظة على مستوى الوزارة لتنفيذ المبادرة الرئاسية.

وتقدم رئيس المركز بخالص الشكر للوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة، والوزير المحافظ اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا، والمستشار وليد الامام وكيل الوزارة بالمنيا، والجهات المعاونة والمنفذة في إدارة بحوث العمالة بالمدرية وكل الشكر والتقدير للإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، بقياده المهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، والزملاء العاملين في مجال التدريب المهني، وايضا مجهود الاستاذ نصر ابراهيم ممثل الوزارة لاختبار الدورات بالمنيا والقائمين على تنفيذ البرامج من الأخوة المدربين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا بالمتابعة لكل مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في استهداف القري الاكثر احتياجا بمحافظة المنيا.