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اجتمعت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الأحد، لمناقشة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن الأسباب التي أدت إلى غرق العشرات من الموطنين بشاطئ النخيل بحي العجمي بمحافظة الإسكندرية، والإجراءات والتدابير اللازمة التي اتخذتها الحكومة لتلافى تكرار حدوث ذلك مستقبلا.

وتساءل النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، عن السبب الحقيقى وراء تدنى الخدمات المقدمة في هذه المناطق، والسبب في حدوث تجاوزات، خاصة لأنه منذ نشأة هذه المناطق كانت نموذج جيد.

وعن جمعية 6 أكتوبر بالنخيل، قال السجيني :«هذه المنطقة بها أسوار ولكن وفقا للقانون جمعية الإسكان تقر أنها منطقة مفتوحة ولذلك وجب إعادة المخطط الجديد لهذه المنطقة من المحافظة، موجها سؤالا لسكرتير عام محافظة الإسكندرية عن خارطة طريق المحافظة لرفع كفاءة هذه المنطقة، خاصة أن منطقة النخيل أصبحت بيئة غير آمنة وحاضنة لأعمال مخالفة وحوادث غرق بالشواطئ.»

وأضاف: «هذه المنطقة أصبحت موبوءة، وتلقينا العديد من الشكاوي من المواطنين، ولن نترك هذا الموضوع بدون حل لأن الأمر متعلق بحماية أرواح الناس».

أشار اللواء عبدالفتاح تمام، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، أن مشكلة بوابة النخيل أن هناك بعض السكان حصلوا على أحكام قضائية بضرورة إزالة تلك البوابات، وأن هناك ميزة نسبية اتخذها أصحاب الجمعية، وهي رسوم تحصيل البوابات من المترددين على شاطئ النخيل.