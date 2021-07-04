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الكاظمي يكلف الجيش العراقي بحماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية

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الكاظمي يكلف الجيش العراقي بحماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية الكاظمي يكلف الجيش العراقي بحماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية

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كلف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قوات الجيش بحماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية، بعد تعرضها لسلسلة هجمات أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت العراقية، في بيان لها، إن «الكاظمي ترأس اجتماعًا طارئا لمحافظي المحافظات، تقرر فيه أن تتولى قيادة العمليات المشتركة، حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، وتخصيص قوة خاصة تقوم بهذه المهام، بالإضافة إلى قيام قيادات الشرطة والمحافظين، بحماية المنشآت الكهربائية والعاملين فيها، وتخصيص مفارز خاصة بذلك».
وقال الكاظمي، خلال ترؤسه لخلية أزمة الكهرباء: «لا يمكن تحميل حكومته مسؤولية 17 سنة من الفساد والفوضى، والهدر في مجال الكهرباء».

وتتعرض خطوط نقل وأبراج الكهرباء منذ عدة أسابيع إلى هجمات منظمة من قبل مجموعات مجهولة خاصة في محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المحافظات والمحافظات المجاورة لها.

المصرى اليوم

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