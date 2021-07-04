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النطق بالحكم في اتهام أحمد موسى لأستاذ بـ«إعلام القاهرة» بـ«التنمر» 24 يوليو

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النطق بالحكم في اتهام أحمد موسى لأستاذ بـ«إعلام القاهرة» بـ«التنمر» 24 يوليو النطق بالحكم في اتهام أحمد موسى لأستاذ بـ«إعلام القاهرة» بـ«التنمر» 24 يوليو

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حددت محكمة جنح الهرم في الجيزة، برئاسة المستشار مراد عبدالحي، الأحد، جلسة ٢٤ يوليو الجاري، للنطق بالحكم في الدعوى التي أقامها الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، ضد الدكتور أيمن منصور ندا، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، متهمًا إياه بـ«السب والقذف»، و«التنمر».

وكان «ندا» نشر مقالاً على صفحاته الشخصية بعنوان: «إعلام البغال»، انتقد فيه «موسى» وعدد من الإعلاميين.

وأثار ما كتبه الأستاذ بكلية الإعلام جدلاً واسعًا، وعلى إثر أزمات أخرى لـ«ندا» أصدرت الكلية قرارًا بإيقافه عن العمل.

المصرى اليوم

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