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الفنانة ميار الببلاوي تخضع لعملية جراجية: «صوابع رجلي اتكسرت»

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الفنانة ميار الببلاوي تخضع لعملية جراجية: «صوابع رجلي اتكسرت» الفنانة ميار الببلاوي تخضع لعملية جراجية: «صوابع رجلي اتكسرت»

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تعرضت الفنانة ميار الببلاوي لإصابة شديدة في قدمها إثر ارتطام إصبعها بقوة في جسم صلب.


ونشرت «ميار» مجموعة صور لها بعد تعرضها للإصابة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الأحد، وعلقت عليها وكتبت: «آسفة لبشاعة المنظر.. وعارفه انكوا زهقتوا منى.. بس والله ما عارفه اقول ايه غير يارب الصبر من عندك.. بفتح ضلفة الدولاب الصبح وقعت على رجلى كسرتلى 4 صوابع وصابعى الكبير تهتك تمامًا، وعملت عمليه شالولى الضافر.. دى رجلى الشمال«.

وأضافت: «رجلي اليمين كسر مضاعف والصباع الكبير شكله صعب جدا.. بس الحمد لله متكسرش.. ربنا عالم بيا.. الوجع بتاع شيل الضافر مع الكسر فوق احتمال البشر.. مكسوفه اقول ادعولى بس هطلب منكم الدعاء وأنا عارفه انكم زهقتوا منى بس ده قضاء ربنا اللهم لا اعتراض».

المصرى اليوم

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