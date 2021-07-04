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"الندوة العالمية" تنفذ برنامجًا تدريبيًّا لمعلمي المدارس الثانوية في قيرغيزيا

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بلغ عدد المشاركين 40 متدربًا من مختلف المحافظات

نفذ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في قيرغيزيا، برنامجًا تدريبيًّا، لتأهيل معلمي المدارس الثانوية بقيرغيزيا، تربويًّا، بمركز آلاطو للتنمية والتدريب في العاصمة بيشكيك.

استغرق البرنامج أكثر من 20 ساعة تدريبية، وبلغ عدد المشاركين 40 متدربًا من مختلف محافظات قيرغيزيا.

تضمن المحتوى التدريبي فنون وطرق التدريس النشط، وتفعيل مهارات المعلم الاحترافية الحديثة في الفصول الدراسية.

نال البرنامج استحسان المعلمين الذين أبدوا ارتياحًا تامًّا لهذا النوع من التدريبات، وثمَّنوا جهود الندوة المتواصلة في تنمية قطاع التعليم، إلى جانب برامجها التنموية في ميادين البنية التحتية وبناء المدارس والدعم العيني ببعض الأجهزة الحاسوبية وأجهزة العرض الخاصة بتنمية وتدريب وتأهيل المعلمين من مختلف التخصصات.

وثمّن مدير مكتب الندوة العالمية جهود المملكة حكومة وشعبًا في دعم هذه البرامج النوعية التي تُسهم في تطوير التعليم والعناية بالمعلمين ليكونوا على أعلى المستويات التي تؤهلهم في تخريج أجيال متفوقة واعية تؤدي رسالتها في خدمة المجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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