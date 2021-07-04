أخبار عاجلة

"الموارد البشرية" بمكة تنظم اللقاء الأول لقادة الفِرَق التطوعية -
تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بمحافظة الرس -
"السعودية للأبحاث" تعلن عن إطلاق استراتيجية تحولية جديدة تعزز مكانتها العالمية -
مجموعة "سيرا" تصبح موزع التذاكر الحصري في السعودية لمباريات مانشستر يونايتد -
قبل العيد.. اعرف اسم كل قطعية في الذبيحة وأفضل استخداماتها من نقيب الجزارين فى الصعيد -
الإيطاليون يحتفلون بالأعلام بعد الفوز بـ"يورو 2020" على حساب إنجلترا -
ضبط 170 قطعة سلاح نارى بحوزة 133متهم" -
إنذار من المؤلفين والملحنين لشركة روتانا بسبب حقوق الأداء العلني -
حملات مكثفة على المحال وأسواق الوادي الجديد استعدادًا لعيد الأضحى المبارك -
هيروين وأموال وأسلحة نارية بحوزة مسجلى خطر فى الشرقية وأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هذه الدولة مخرج السعوديين بعد منع السفر لدبي... تعرّف عليها

Print
هذه الدولة مخرج السعوديين بعد منع السفر لدبي... تعرّف عليها هذه الدولة مخرج السعوديين بعد منع السفر لدبي... تعرّف عليها
زارها مليون مواطن في عام 2019 وستكون وجهة مفضلة وتتصدر الحجوزات

هذه الدولة مخرج السعوديين بعد منع السفر لدبي... تعرّف عليها

ساعات قليلة وتنتهي مهلة دخول المواطنين والمقيمين إلى المملكة، بعد قرار وزارة الداخلية بمنع السفر وتعليق القدوم من وإلى كل من إثيوبيا والإمارات وفيتنام إضافة إلى أفغانستان، وهي الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم الأحد 24 ذي القعدة 1442هـ الموافق 4 يوليو 2021م.

وكشفت وكالات السفر بالرياض وجدة على استحواذ كل من واليونان والمالديف على أغلب الحجوزات التي تم إلغاؤها في دبي والبوصلة تتجه بقوة إلى مصر في المركز الأول

وأكد مسؤولو الوكالات السياحية أن منع السفر سيدعم السياحة الداخلية ولكن المؤشرات تسجل أن مصر تتصدر الحجوزات وستكون وجهة مفضلة للسياح السعوديين نتيجة الخيارات المتنوعة التي تقدمها للسياح ورخص الأسعار والخدمات السياحية التي تقدمها

وذكرت بعض الوكالات أن هذه فرصة للوجهات الداخلية السعودية لاستقطاب المزيد من السياح شريطة أن تتوافق الأسعار مع مثيلها الخارجي وإن كانت الحصة الأكبر من السعوديين ستتجه إلى مصر في ظل التعافي الذي شهدته القاهرة وشرم الشيخ والساحل الشمالي والغردقة.

يذكر أنه في عام 2019 بلغ عدد الرحلات للسعوديين إلى مصر 1.400 رحلة ووصل عدد السعوديين إلى عتبة المليون سائح وقد أنفق السعوديون ما يقارب 2.5 مليار ريال سعودي في عام 2019.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإسكان : تنفيذ 936 وحدة بمبادرة «سكن لكل المصريين» في أكتوبر الجديدة

الإسكان : تنفيذ 936 وحدة بمبادرة «سكن لكل المصريين» في أكتوبر الجديدة

وزير الإسكان يعلن موعد تسليم 1176 وحدة سكنية لحاجزيها بـ«دار مصر» في مدينة العبور

وزير الإسكان يعلن موعد تسليم 1176 وحدة سكنية لحاجزيها بـ«دار مصر» في مدينة العبور

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بمحافظة الرس

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بمحافظة الرس

"السعودية للأبحاث" تعلن عن إطلاق استراتيجية تحولية جديدة تعزز مكانتها العالمية

"السعودية للأبحاث" تعلن عن إطلاق استراتيجية تحولية جديدة تعزز مكانتها العالمية