أخبار عاجلة

"الموارد البشرية" بمكة تنظم اللقاء الأول لقادة الفِرَق التطوعية -
تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بمحافظة الرس -
"السعودية للأبحاث" تعلن عن إطلاق استراتيجية تحولية جديدة تعزز مكانتها العالمية -
مجموعة "سيرا" تصبح موزع التذاكر الحصري في السعودية لمباريات مانشستر يونايتد -
قبل العيد.. اعرف اسم كل قطعية في الذبيحة وأفضل استخداماتها من نقيب الجزارين فى الصعيد -
الإيطاليون يحتفلون بالأعلام بعد الفوز بـ"يورو 2020" على حساب إنجلترا -
ضبط 170 قطعة سلاح نارى بحوزة 133متهم" -
إنذار من المؤلفين والملحنين لشركة روتانا بسبب حقوق الأداء العلني -
حملات مكثفة على المحال وأسواق الوادي الجديد استعدادًا لعيد الأضحى المبارك -
هيروين وأموال وأسلحة نارية بحوزة مسجلى خطر فى الشرقية وأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"آل سليم" يحجز مقعده في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"

Print
إلى جانب 10 مقاعد حجزتها المملكة في رياضات مختلفة

أكد سراج آل سليم لاعب السعودي لرفع الأثقال، تأهله إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، الأحد.

وقدم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، تهنئته إلى آل سليم، متمنيًا له التوفيق في دورة الألعاب الأولمبية.

وحجزت بذلك 11 مقعدًا مؤكدًا في ألعاب مختلفة للتنافس على ميدالياتها عبر طوكيو 2021، وهي كرة القدم، والتجديف حسين رضا، والكاراتيه طارق حامدي، والجودو سليمان حماد، والسباحة يوسف بو عريش، وكرة المضرب للطاولة علي خضراوي، والرماية سعيد المطيري، إضافة إلى آل احميد في رفع الأثقال، وياسمين الدباغ، ومازن الياسين في ألعاب القوى، وأخيرًا سراج آل سليم في رفع الأثقال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"السعودية للأبحاث" تعلن عن إطلاق استراتيجية تحولية جديدة تعزز مكانتها العالمية

"السعودية للأبحاث" تعلن عن إطلاق استراتيجية تحولية جديدة تعزز مكانتها العالمية

مجموعة "سيرا" تصبح موزع التذاكر الحصري في السعودية لمباريات مانشستر يونايتد

مجموعة "سيرا" تصبح موزع التذاكر الحصري في السعودية لمباريات مانشستر يونايتد

مجلس تنسيق وتوجيه بافتتاح الطريق البري وتوافق في الشأن اليمني.. بيان مشترك بين السعودية وعُمان

مجلس تنسيق وتوجيه بافتتاح الطريق البري وتوافق في الشأن اليمني.. بيان مشترك بين السعودية وعُمان

مجلس تنسيق وتوجيه بافتتاح الطريق البري وتوافق في الشأن اليمني .. بيان مشترك بين السعودية وعمان

مجلس تنسيق وتوجيه بافتتاح الطريق البري وتوافق في الشأن اليمني .. بيان مشترك بين السعودية وعمان