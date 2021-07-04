"وطنية خيرية" تتيح لـ83 رائد ورائدة أعمال تأسيس وإدارة وصناعة المطاعم

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في إطار تمكين ودعم وتطوير قدرات الكوادر الوطنية

أهلت مبادرة "وطنية خيرية" 83 رائد ورائدة أعمال من مختلف مناطق المملكة في تأسيس وإدارة وصناعة المطاعم، في تجربة هي الأولى من نوعها.

جاء ذلك خلال البرنامج التأهيلي لتأسيس وإدارة المطاعم الذي أطلقته جمعية ماجد للتنمية المجتمعية بشراكة عيادات الأعمال ودعم تمويلي للمشاركين من بنك التنمية الاجتماعية، وبشراكة هيئة فنون الطهي، على مدى 25 ساعة نظرية وعملية تأهيلية توجيهية استشارية؛ من ضمنها جولات ميدانية تطبيقية للمشاركين.

سعى البرنامج التأهيلي لتأسيس وإدارة المطاعم، الذي قدم مجانًا، لتمكين ودعم وتطوير قدرات الكوادر الوطنية المشاركين على إطلاق مشاريعها في قطاع المطاعم والإدارة الاحترافية والتشغيل الأمثل للمطاعم بصورة احترافية؛ وفقًا لأفضل الممارسات المحلية والعالمية، وضمان استمرارها في أعمالها وتنمية أدائها، وبما يسهم في دعم القطاع الذي يعدّ إضافة قوية للاقتصاد الوطني، لاسيما أن قطاع الضيافة يعدّ محركًا رئيسًا من محركات النمو، ويسهم في تحقيق سياسات التنويع الاقتصادي وفقًا لرؤية المملكة 2030.

ويهدف البرنامج لتشجيع رواد الأعمال في قطاع الضيافة على التنافس والارتقاء بأدائهم من خلال تأهيلهم في الأسس والمهارات اللازمة، إلى جانب توعيتهم بتحديات القطاع والحلول المناسبة لها؛ وذلك لدعم الشباب السعودي في العمل في هذا القطاع.

وكذلك إثراء المشاركين معرفيًّا في مجال إدارة وتنظيم المطاعم، وترسيخ ثقافة فنون الطهي السعودي، وتأهيل المشاركين على الإدارة الاحترافية والتشغيل الأمثل للمطاعم، فضلًا عن توعية المشاركين بالعمليات المالية والتسويقية والمشتريات والموردين وإدارة فريق العمل ومطابقة المواصفات وسلامة الغذاء وعمليات الإنتاج والتخزين وخدمة العملاء، وتثقيف المشاركين بنظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) وأركانه وعناصره وإيجابياته وسلبياته.

وقدم البرنامج حزمة من اللقاءات التأهيلية والتطويرية والاستشارية والتوجيهية التخصصية التي تقدم للمشاركين على مدى خمسة أيام عن بعد، بإجمالي 25 ساعة تأهيلية استشارية.

يذكر أن البرنامج التأهيلي لتأسيس وإدارة المطاعم أُقيم بشراكة استشارية من عيادات الأعمال وهيئة فنون الطهي، وشراكة تمويلية من بنك التنمية الاجتماعية، وبمشاركة شركاء النجاح جمعية الامتياز التجاري والجمعية السعودية للطهاة والتأثير المباشر، ضمن برامج جمعية ماجد للتنمية المجتمعية، امتدادًا لريادتها في بناء منظومة التنمية المجتمعية المستدامة عبر تمكين أصحاب الأعمال، بما يتوافق مع رؤية المملكة للإسهام في توليد فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتوسيع القاعدة الإنتاجية.