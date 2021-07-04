أخبار عاجلة

"الموارد البشرية" بمكة تنظم اللقاء الأول لقادة الفِرَق التطوعية -
تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بمحافظة الرس -
"السعودية للأبحاث" تعلن عن إطلاق استراتيجية تحولية جديدة تعزز مكانتها العالمية -
مجموعة "سيرا" تصبح موزع التذاكر الحصري في السعودية لمباريات مانشستر يونايتد -
قبل العيد.. اعرف اسم كل قطعية في الذبيحة وأفضل استخداماتها من نقيب الجزارين فى الصعيد -
الإيطاليون يحتفلون بالأعلام بعد الفوز بـ"يورو 2020" على حساب إنجلترا -
ضبط 170 قطعة سلاح نارى بحوزة 133متهم" -
إنذار من المؤلفين والملحنين لشركة روتانا بسبب حقوق الأداء العلني -
حملات مكثفة على المحال وأسواق الوادي الجديد استعدادًا لعيد الأضحى المبارك -
هيروين وأموال وأسلحة نارية بحوزة مسجلى خطر فى الشرقية وأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

وزير إماراتي: نلتزم باتفاقيات «أوبك» ونؤيد أي زيادة غير مشروطة في أغسطس

Print
وزير إماراتي: نلتزم باتفاقيات «أوبك» ونؤيد أي زيادة غير مشروطة في أغسطس وزير إماراتي: نلتزم باتفاقيات «أوبك» ونؤيد أي زيادة غير مشروطة في أغسطس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحية الإماراتي، أن دولة الإمارات كانت دائمًا من أكثر الأعضاء التزاماً باتفاقيات «أوبك» و«أوبك +» وخلال الاتفاقية الحالية الممتدة لسنتين تعدى التزامها 103%، موضحًا أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترى بأن السوق العالمي في الفترة الحالية بحاجة ماسة لزيادة الإنتاج، وتؤيد هذه الزيادة للفترة بين أغسطس إلى ديسمبر بدون أي شروط.

وأوضح «المزروعي»، في بيان له نقلته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، أن الإمارات كانت داعمة لزيادات الإنتاج في أشهر مايو ويونيو ويوليو في هذا العام والتي لم تكن مرتبطة بأي شروط، نحن نؤيد بالكامل أي زيادة غير مشروطة في أغسطس، «للأسف، طرحت اللجنة الوزارية في أوبك+ خياراً واحداً فقط وهو زيادة الإنتاج مشروطًا بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر 2022، وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج».

وأردف أن الإمارات اقترحت فصل زيادة الإنتاج عن موضوع تمديد الاتفاقية والمضي قدمًا في زيادة الإنتاج دعمًا لاحتياجات السوق العالمي، ولكن اللجنة الوزارية لأوبك+ أصرت على ربط الموضوعين، مؤكدًا أن الاتفاقية الحالية تستمر حتى أبريل 2022 ودولة الإمارات لا تمانع تمديد الاتفاقية إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد.

وتابع: «نفذت دولة الإمارات وشركاؤها الدوليون استثمارات ضخمة في زيادة سعتها الإنتاجية ونعتقد بأن نقطة الأساس المرجعية لحجم الإنتاج، التي تمثل مستوى الإنتاج الذي تحسب التخفيضات على أساسه، يجب أن يعكس سعتنا الإنتاجية الحالية، بدلاً عن الاعتماد على حجم الإنتاج المرجعي الذي جرى اعتماده في أكتوبر 2018».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حملات أمنية لـ«أمن المنافذ» لمواجهة جرائم التهريب

حملات أمنية لـ«أمن المنافذ» لمواجهة جرائم التهريب

وزير الإسكان يعلن موعد تسليم 1176 وحدة سكنية لحاجزيها بـ«دار مصر» في مدينة العبور

وزير الإسكان يعلن موعد تسليم 1176 وحدة سكنية لحاجزيها بـ«دار مصر» في مدينة العبور

قيمتها 770 ألف جنيه.. ضبط 110 طربة حشيش بحوزة مسجل خطر بالإسكندرية

قيمتها 770 ألف جنيه.. ضبط 110 طربة حشيش بحوزة مسجل خطر بالإسكندرية

ضبط 170 قطعة سلاح نارى بحوزة 133متهم"

ضبط 170 قطعة سلاح نارى بحوزة 133متهم"