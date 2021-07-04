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تمنع دخول الأماكن العامة على غير المحصنين ضد كورونا

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السعودية تمنع دخول الأماكن العامة على غير المحصنين ضد كورونا تمنع دخول الأماكن العامة على غير المحصنين ضد كورونا

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أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية طلال الشلهوب، قرب تطبيق قرار اشتراط التحصين المعتمد للدخول لكافة الأنشطة والمنشآت واستخدام وسائل النقل العامة ابتداء من 1 أغسطس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الإلكتروني أنها قدمت 17,899,171 جرعة من لقاح كورونا إلى المواطنين والمقيمين.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أصدرت أمس قرارا بمنع سفر مواطنيها إلى كل من الإمارات وإثيوبيا وفيتنام، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.

وأشارت إلى أن هذا القرار جاء "انطلاقا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس".

المصرى اليوم

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