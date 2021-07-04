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الكرملين: قدمت وستواصل تقديم المساعدة لدونباس

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الكرملين: روسيا قدمت وستواصل تقديم المساعدة لدونباس الكرملين: قدمت وستواصل تقديم المساعدة لدونباس

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أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن الجانب الروسي سيواصل تقديم المساعدات الإنسانية إلى منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

وقال بيسكوف، خلال برنامج «موسكو. الكرملين. بوتين» على قناة «»: «تبذل موسكو وباريس وبرلين قصارى جهدهم لضمان تنفيذ اتفاقيات مينسك. وتسوية الوضع في جنوب شرق أوكرانيا ممكن فقط من خلال تنفيذ الاتفاقيات».

وأضاف بيسكوف: «موسكو لن تغض الطرف عن المشاكل الإنسانية لملايين الأشخاص الذين رفضتهم دولتهم وأخذتهم في حصار رهيب من قبل دولتهم».

المصرى اليوم

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