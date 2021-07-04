الحكم على متهم فى إعادة محاكمته بـ«أحداث عنف العياط» 5 أكتوبر

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حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، الأحد، جلسة 5 أكتوبر المقبل، للحكم على متهم فى إعادة محاكمته بأحداث عنف العياط.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهم في 11 نوفمبر 2016 ارتكبوا وآخرون مجهولون عملًا إرهابيًا بأن تظاهروا واستخدموا القوة والعنف والترويع داخل البلاد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وألقوا الرعب بين المواطنين، وعرضوا حياتهم وحرياتهم للخطر.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهم استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين «مأموري ضبط قضائى» أثناء مباشرتهم لعملهم بمنع التظاهرات وقطع الطريق، إضافة لاشتراكهم مع آخرين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه التأثير على السلطات في أعمالها وجعل السلم العام في خطر.