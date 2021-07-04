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صورة صلاح تُشعل الصفحة الرسمية لـ«ليفربول»

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صورة صلاح تُشعل الصفحة الرسمية لـ«ليفربول» صورة صلاح تُشعل الصفحة الرسمية لـ«ليفربول»

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شهدت الصفحة الرسمية لفريق ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رواجًا كبيرًا بعدما شاركت صورة لنجم الفريق الأول محمد صلاح.

وكان صلاح قد شارك مع متابعيه صورة منذ قليل مصحوبة برمز يدل على الابتسامة خلال الإجازة التي يقضيها الدولي المصري في مدينة دبي الإماراتية.

وعلى الفور، قامت الصفحة الرسمية لبطل الدوري الإنجليزي في النسخة قبل الماضية بمشاركة محمد صلاح بتعليق «إجازة سعيدة» ليتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصورة.

ويقضي محمد صلاح عطلته السنوية قبل عودة منافسات الموسم الجديد، حيث يسعى ليفربول إلى تعويض إخفاق الموسم الماضي وتحقيق نتائج إيجابية في بطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

المصرى اليوم

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