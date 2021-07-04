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الجامعة الإلكترونية تعلن بدء القبول في برامج البكالوريوس

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الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن بدء القبول في برامج البكالوريوس الجامعة الإلكترونية تعلن بدء القبول في برامج البكالوريوس
تخصصات نوعية تقدم بفروع جديدة.. وعبر البوابة الإلكترونية

الجامعة السعودية الإلكترونية تعلن بدء القبول في برامج البكالوريوس

أعلنت الجامعة الإلكترونية اليوم عن بدء القبول في مرحلة البكالوريوس (طلاب – طالبات) للعام الجامعي 1443هـ ويستمر حتى الأربعاء 4/ 12/ 1442هـ، عبر البوابة الإلكترونية.

وأوضحت عميدة القبول وشؤون الطلاب الدكتورة ميسون بنت محمد سعيد خوجة أن القبول سيكون متاحًا في أربع كليات تشمل: كلية الحوسبة والمعلوماتية (3 تخصصات)، وكلية العلوم الإدارية والمالية (4 تخصصات)، وكلية العلوم والدراسات النظرية (تخصص واحد)، وكلية العلوم الصحية (تخصصين)، مبيناً أن التخصصات المتاحة للتسجيل تشمل فتح تخصص جديد في كلية الحوسبة والمعلوماتية وهو علوم البيانات في الرياض وجدة وأبها والمدينة المنورة، واتاحة أغلب التخصصات في فروع الجامعة الـ11 بالمملكة.

وأشارت الدكتورة "خوجة" إلى أن المفاضلة ستكون باعتماد نسبة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفي حال تساوي النسب سيتم النظر في الاختبارات المقدمة أثناء التقديم "القدرات العامة" و"كفايات اللغة الإنجليزية".

من جهته، بيّن وكيل الجامعة لشؤون الفروع الدكتور حمد بن حسين بالحارث أن الجامعة افتتحت فرعين جديدين في حائل ونجران ضمن سعي الجامعة للنهوض بالحركة التعليمية، وتغطية الاحتياجات التعليمية لجميع مناطق المملكة، بما يسهم في تطوير المخرجات لتواكب احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الشاملة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ودعت الجامعة الراغبين بالاطلاع على آلية القبول وشروطه والتخصصات المتاحة لزيارة الموقع الإلكتروني على الرابط: https://info.seu.edu.sa/.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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