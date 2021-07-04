أخبار عاجلة

"الموارد البشرية" بمكة تنظم اللقاء الأول لقادة الفِرَق التطوعية -
تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بمحافظة الرس -
"السعودية للأبحاث" تعلن عن إطلاق استراتيجية تحولية جديدة تعزز مكانتها العالمية -
مجموعة "سيرا" تصبح موزع التذاكر الحصري في السعودية لمباريات مانشستر يونايتد -
قبل العيد.. اعرف اسم كل قطعية في الذبيحة وأفضل استخداماتها من نقيب الجزارين فى الصعيد -
الإيطاليون يحتفلون بالأعلام بعد الفوز بـ"يورو 2020" على حساب إنجلترا -
ضبط 170 قطعة سلاح نارى بحوزة 133متهم" -
إنذار من المؤلفين والملحنين لشركة روتانا بسبب حقوق الأداء العلني -
حملات مكثفة على المحال وأسواق الوادي الجديد استعدادًا لعيد الأضحى المبارك -
هيروين وأموال وأسلحة نارية بحوزة مسجلى خطر فى الشرقية وأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إسرائيل تسابق الزمن لبيع فائضها من لقاح "فايزر" قبل انتهاء صلاحيته

Print
إسرائيل تسابق الزمن لبيع فائضها من لقاح "فايزر" قبل انتهاء صلاحيته إسرائيل تسابق الزمن لبيع فائضها من لقاح "فايزر" قبل انتهاء صلاحيته
"هاآرتس" قدرت الكمية بمليون جرعة

إسرائيل تسابق الزمن لبيع فائضها من لقاح

كشف مسؤول في وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم (الأحد)، أن إسرائيل تجري محادثات مع دول أخرى بشأن فائضها من جرعات لقاح فايزر للوقاية من "كوفيد-19"، والمقرر أن تنتهي صلاحيتها بحلول نهاية الشهر.

وقال مدير عام الوزارة هيزي ليفي لراديو "103 إف.إم": "نتفاوض مع دول أخرى، نتعامل مع هذا ليلًا ونهارًا"؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبيّن أن صلاحية الجرعات تنتهي في 31 يوليو (تموز)، وأن أي صفقة تحتاج إلى موافقة فايزر.

وأضاف "ليفي" أن مثل هذه الصفقة قد نوقشت مع بريطانيا الأسبوع الماضي لكن الاتفاق لم يتم.

من جهتها قدرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية الجرعات بنحو مليون.

وفي الشهر الماضي رفض الفلسطينيون حوالي مليون جرعة من إسرائيل؛ بسبب قرب انتهاء صلاحيتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الموارد البشرية" بمكة تنظم اللقاء الأول لقادة الفِرَق التطوعية

"الموارد البشرية" بمكة تنظم اللقاء الأول لقادة الفِرَق التطوعية

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بمحافظة الرس

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بمحافظة الرس

"السعودية للأبحاث" تعلن عن إطلاق استراتيجية تحولية جديدة تعزز مكانتها العالمية

"السعودية للأبحاث" تعلن عن إطلاق استراتيجية تحولية جديدة تعزز مكانتها العالمية

مجموعة "سيرا" تصبح موزع التذاكر الحصري في السعودية لمباريات مانشستر يونايتد

مجموعة "سيرا" تصبح موزع التذاكر الحصري في السعودية لمباريات مانشستر يونايتد