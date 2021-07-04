صفقات ليفربول .. سانشيز يقترب من الريدز

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دخلت ادارة نادي ليفربول في مفاوضات جادة مع نظيرتها في ليل الفرنسي من أجل الحصول على خدمات لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيز.

وتأتي المفوضات بناءً على رغبة المدير الفني الألماني يورجن كلوب الذي يرى ضرورة تعويض رحيل الهولندي فينالدوم بأن يُصبح سانشيز ضمن صفقات ليفربول للموسم الجديد.

وبحسب تقارير صحفية فرنسية فإن النادي الإنجليزي قدم عرضاً رسمياً تبلغ قيمته المادية نحو 35 مليون يورو فيما تشترط الإدارة الفرنسية الحصول على مبلغ 40 مليون يورو.

وقدم ريناتو سانشيز مستويات جيدة مع المنتخب البرتغالي في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020» بالإضافة إلى المساهمة في تتويج ليل ببطولة الدوري الفرنسي خلال النسخة الأخيرة حيث شارك في 23 لقاء وسجل هدف ومرر 3 كرات حاسمة.