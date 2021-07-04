أخبار عاجلة

"الموارد البشرية" بمكة تنظم اللقاء الأول لقادة الفِرَق التطوعية -
تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بمحافظة الرس -
"السعودية للأبحاث" تعلن عن إطلاق استراتيجية تحولية جديدة تعزز مكانتها العالمية -
مجموعة "سيرا" تصبح موزع التذاكر الحصري في السعودية لمباريات مانشستر يونايتد -
قبل العيد.. اعرف اسم كل قطعية في الذبيحة وأفضل استخداماتها من نقيب الجزارين فى الصعيد -
الإيطاليون يحتفلون بالأعلام بعد الفوز بـ"يورو 2020" على حساب إنجلترا -
ضبط 170 قطعة سلاح نارى بحوزة 133متهم" -
إنذار من المؤلفين والملحنين لشركة روتانا بسبب حقوق الأداء العلني -
حملات مكثفة على المحال وأسواق الوادي الجديد استعدادًا لعيد الأضحى المبارك -
هيروين وأموال وأسلحة نارية بحوزة مسجلى خطر فى الشرقية وأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد قرار توطين مدارس قيادة المركبات.. 8 آلاف فرصة وظيفية والحد الأدنى للأجر 5 آلاف ريال

Print
بعد قرار توطين مدارس قيادة المركبات.. 8 آلاف فرصة وظيفية والحد الأدنى للأجر 5 آلاف ريال بعد قرار توطين مدارس قيادة المركبات.. 8 آلاف فرصة وظيفية والحد الأدنى للأجر 5 آلاف ريال
يتم التنفيذ في 1443/2/26هـ

بعد قرار توطين مدارس قيادة المركبات.. 8 آلاف فرصة وظيفية والحد الأدنى للأجر 5 آلاف ريال

جاء قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الذي أعلن اليوم بشأن توطين مدارس تعليم قيادة المركبات ليوفر أكثر من 8 آلاف فرصة وظيفية.
القرار أكد على توطين بنسبة 100٪ من النشاط، ومن أبرز المهن المستهدفة مدرب قيادة سيارات ومراقب حركة سيارات واختصاصي وسائل تعليمية ومدرب مهني صناعي.
وتقرر أن يكون الحد الادنى للأجر 5 آلاف ريال لمدرب قيادة السيارات على أن يتم تنفيذ القرار بتاريخ 1443/2/26هـ
يشار إلى أن القرار جاء ضمن 6 قرارات لتوطين عدد من المهن والأنشطة والتي ستوفر أكثر من 40 ألف وظيفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الموارد البشرية" بمكة تنظم اللقاء الأول لقادة الفِرَق التطوعية

"الموارد البشرية" بمكة تنظم اللقاء الأول لقادة الفِرَق التطوعية

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بمحافظة الرس

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بمحافظة الرس

"السعودية للأبحاث" تعلن عن إطلاق استراتيجية تحولية جديدة تعزز مكانتها العالمية

"السعودية للأبحاث" تعلن عن إطلاق استراتيجية تحولية جديدة تعزز مكانتها العالمية

مجموعة "سيرا" تصبح موزع التذاكر الحصري في السعودية لمباريات مانشستر يونايتد

مجموعة "سيرا" تصبح موزع التذاكر الحصري في السعودية لمباريات مانشستر يونايتد