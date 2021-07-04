مجلس الأمن يناقش أزمة سد النهضة ورسائل حاسمة وهامة من وزير الخارجية

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"الموارد البشرية" بمكة تنظم اللقاء الأول لقادة الفِرَق التطوعية
-
الاثنين 12 يوليو 2021 12:11 مساءً
تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بمحافظة الرس
-
الاثنين 12 يوليو 2021 12:11 مساءً
"السعودية للأبحاث" تعلن عن إطلاق استراتيجية تحولية جديدة تعزز مكانتها العالمية
-
الاثنين 12 يوليو 2021 12:11 مساءً
مجموعة "سيرا" تصبح موزع التذاكر الحصري في السعودية لمباريات مانشستر يونايتد
-
الاثنين 12 يوليو 2021 12:11 مساءً
قبل العيد.. اعرف اسم كل قطعية في الذبيحة وأفضل استخداماتها من نقيب الجزارين فى الصعيد
-
الاثنين 12 يوليو 2021 12:10 مساءً
الإيطاليون يحتفلون بالأعلام بعد الفوز بـ"يورو 2020" على حساب إنجلترا
-
الاثنين 12 يوليو 2021 12:10 مساءً
ضبط 170 قطعة سلاح نارى بحوزة 133متهم"
-
الاثنين 12 يوليو 2021 12:05 مساءً
إنذار من المؤلفين والملحنين لشركة روتانا بسبب حقوق الأداء العلني
-
الاثنين 12 يوليو 2021 12:05 مساءً
حملات مكثفة على المحال وأسواق الوادي الجديد استعدادًا لعيد الأضحى المبارك
-
الاثنين 12 يوليو 2021 12:04 مساءً
هيروين وأموال وأسلحة نارية بحوزة مسجلى خطر فى الشرقية وأسيوط
-
الاثنين 12 يوليو 2021 12:04 مساءً
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فيديو اليوم السابع
مجلس الأمن يناقش أزمة سد النهضة ورسائل حاسمة وهامة من وزير الخارجية
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 04 يوليو 2021 04:53 مساءً
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الاثنين 12 يوليو 2021 12:10 مساءً
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