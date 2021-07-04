«Hitachi ABB Power Grids» تصبح «Hitachi» وتوسع نطاقات التزامها نحو مستقبل الطاقة المستدامة

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أعلنت Hitachi ABB Power Grids اليوم تطورها لتصير Hitachi Energy اعتبارًا من أكتوبر 2021، حاز هذا القرار بتغيير الاسم على موافقة مجلس الإدارة والمساهمين ويأتي تزامنًا مع الذكرى السنوية الأولى للمؤسسة منذ انطلاق عملياتها في الأول من يوليو عام 2020. تمتلك شركة Hitachi Ltd، حصة بنسبة 80.1 في الشركة المحاصّة وتحمل ABB Ltd، زمام الموازنة.

تتمتع الشركة، التي يقع مقرها الرئيسي في زيوريخ، سويسرا، بتراث عريق من الإنجازات الباهرة، التي ساعدت في زيادة فرص الحصول على طاقة كهربائية سالمة وآمنة وموثوقة لأكثر من قرن. وتتنوع تلك الإنجازات ما بين ابتكارات رائدة مثل تقنية التيار المباشر عالي الجهد1 التجاري على مسافات طويلة، الذي يمكّن البلاد من النقل الفعّال لكميات كبيرة من الطاقة عبر آلاف من الكيلومترات بخسائر قليلة مع الحد من بصمة الكربون، وبين توفيرها لشبكات صغرى وحلول لتخزين الطاقة، مصحوبة بأنظمة تحكم ذكية ومتقدمة، تضمن توافر الطاقة الموزعة بشكل موثوق. لقد لعبت المؤسسة دورًا رائدًا في تمكين نظام طاقة عالمي أكثر قوة وذكاءً ومراعاة للبيئة.

واليوم، نجد أن التصدّي لتغير المناخ من القضايا ذات الأهمية القصوى ويُشكل أحد أكثر التحديات إلحاحًا في عصرنا. وفقًا لتقرير «صفر انبعاثات بحلول عام 2050»2 الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة، يُعد الوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر طريقًا صعبًا«ويتطلب الثبات عليه زيادة الاستثمار في البنية التحتية وبخاصة»النشر الفوري والمكثف لجميع تقنيات الطاقة النظيفة والفعالة.«بحلول عام 2030، من المتوقع أن يكون الاقتصاد الدولي أكبر بنسبة 40 بالمئة تقريبًا، لكن من المتوقع استهلاكه لطاقة أقل بنسبة 7 بالمئة ليثبت على هدف بلوغ مستوى الصفر في عام 2050. وبحلول هذا الوقت،»ستهيمن مصادر الطاقة المتجددة على مجال الطاقة«وستبلغ»نسبة الاعتماد على الطاقة الكهربائية 50 بالمئة من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي«– بعد أن كانت 20 بالمئة تقريبًا اليوم2. ويُشكِل التحول العادل والمستدام في مجال الطاقة أساس هذا التحدي العالمي، حيث ستكون الطاقة الكهربائية بمثابة أساس نظام الطاقة بأكمله.

وتضع Hitachi ABB Power Grids الاستدامة في صميم غايتها: دعم الطاقة النظيفة من أجل مستقبل مستدام للطاقة. ويعكس هذا الانتقال إلى اسم Hitachi Energy مشهد الطاقة سريع التطور والفرصة لخلق قيمة على الأصعدة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية؛ إضافة إلى تمكين Hitachi للمؤسسة من توظيف تقنياتها الرقمية

بغية خدمة العملاء الحاليين والمستقبليين، ووصولًا إلى المناطق القابعة خارج نطاق الشبكات – مما يفسح مجالًا للعديد من الفرص في تلك المناطق مثل التنقل المستدام، والحياة الذكية، ومراكز البيانات. ومن خلال دمج الحلول والخدمات الرقمية المتقدمة، مثل خدمة Hitachi Lumada، ومع منصة للطاقة مبنية على خبرة ودراية فنية في المجال المعني فريدة من نوعها، فإن المؤسسة تقدم خدماتها للعملاء والشركاء الملتزمين معها بخلق حلول عالمية لمعالجة هذا التحدي العالمي القائم على تحقيق مستقبل حيادي الكربون يتسم بالشمولية والقابلية للتكيف.

صرّح السيّد توشياكي هيجاشهارا، الرئيس التنفيذي لدى Hitachi ومديرها التنفيذي، إنه «في ظل التغير المناخي والكوارث الطبيعية المتزايدة، تنشأ حاجة إلى حل ثلاث مشكلات اجتماعية على الصعيد العالمي وهي: البيئة، والقدرة على التكيف، والأمن، والسلامة.» واستطرد قائلًا، «توفر Hitachi ABB Power Grids مجموعة متنوعة من الحلول التي من شأنها حل تلك المشكلات الاجتماعية، وبتغييرنا اسم الشركة ليكون Hitachi Energy، فإننا نعمل على توطيد التزامنا ببناء مجتمع مستدام. ستساهم كل من Hitachi وHitachi Energy في حل المشكلات الاجتماعية وتحسين نوعية الحياة للشعوب من خلال تحقيق الابتكار الاجتماعي في مجال الطاقة مع العملاء والشركاء.»

وذكر السيّد كيجي كوجيما، رئيس شركة Hitachi ومدير عملياتها، إنه «من أجل تشييد مجتمع مستدام، فإنه لا غنى لنا عن استخدام التقنية الرقمية في المجالات كافة.» وأردف قائلًا، «في مجال الطاقة، من المتوقع أن تكون شبكات الطاقة في صميم عملية الابتكار لما لها من علاقة وثيقة بالتقنية الرقمية، وإنني على ثقة بأن Hitachi Energy ستكون لها الريادة في هذا الابتكار. ستجمع Hitachi التقنيات الرقمية مثل Lumada بتقنيات الطاقة المتقدمة الخاصة بشركة Hitachi Energy بغية توفير حلول طاقة ابتكارية من شأنها خلق قيم اجتماعية وبيئية واقتصادية.»

صرّح السيد كلاوديو فاتشين، الرئيس التنفيذي لشركة Hitachi ABB Power Grids. «إن ملامح مشهد الطاقة في تطور مستمر وكذلك نحن،». وتابع قائلًا، «مع اسمنا الجديد»Hitachi Energy«فإننا نعزز التزامنا نحو خلق قيمة فائقة للعملاء، وموظفينا، ومجتمعنا. لقد كان العام الماضي قاسيًا على الجميع، لكننا نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل. أنا فخور بموظفينا المتفانين في 90 دولة، ومن خلال شغفنا، وصدقنا، وثقافة التنوع والشمولية التي نتبناها، فإننا نستمر في رحلتنا – دعم الطاقة النظيفة للحفاظ على مستقبل الطاقة المستدامة، والتقنيات الرقمية، بوصفنا شريكًا مفضلًا فيما يتعلق بتمكين أنظمة طاقة أكثر قوة وذكاءً ومراعاة للبيئة.»

من المزمع أن تغير Hitachi ABB Power Grids اسمها إلى Hitachi Energy اعتبارًا من شهر أكتوبر. وفي الوقت ذاته، سنغير العلامة التجارية للشركة إلى علامة Hitachi التجارية وسنستخدمها في الاتصالات الداخلية والخارجية. تم تسجيل شركة Hitachi Energy Ltd رسميًا بتاريخ 30 يونيو، 2021 وتجري الآن العملية الرسمية لتغيير الاسم على الصعيد العالمي.

ملاحظات

(1) ابتكرت Hitachi ABB Power Grids تقنية التيار المباشر عالي الجهد (HVDC) التجاري منذ ما يقرب من سبعة عقود مضت، وهذه التقنية تمكن نقل الكهرباء بفعالية عبر آلاف الكيلومترات بخسائر محدودة من الطاقة.

(2) تقرير«صفر انبعاثات بحلول عام 2050 الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة: خارطة طريق لقطاع الطاقة على الصعيد العالمي».

نبذة عن شركة Hitachi ABB Power Grids Ltd.

إن Hitachi ABB Power Grids شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا بتاريخ عريق يقرب من 250 عامًا، ويعمل لديها حوالي 36000 شخص في 90 دولة. ويقع مقرها الرئيسي في سويسرا، وتقدم خدماتها لعملاء المرافق والصناعات والبنية التحتية عبر سلسلة القيمة، والمجالات الناشئة مثل التنقل المستدام والمدن الذكية وتخزين الطاقة ومراكز البيانات. بفضل سجل حافل بالإنجازات وبصمة عالمية وقاعدة مثبتة لا مثيل لها، تعمل شركة Hitachi ABB Power Grids على تحقيق التوازن بين القيم الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. وهي ملتزمة بدعم الطاقة النظيفة للحفاظ على مستقبل الطاقة المستدامة، من خلال تقنيات التكنولوحيا الرقمية، بوصفها شريكًا مفضلًا لجعل الشبكات الكهربائية أقوى وأكثر ذكاءً وأكثر مراعاة للبيئة. https://www.hitachiabb-powergrids.com