فييرا مدرباً لفريق كريستال بالاس

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أعلنت إدارة نادي كريستال بالاس عن تعيين الفرنسي باتريك فييرا مديراً فنياً للفريق الأول خلفاً لروي هودجسون.

وسيمتد العقد لثلاثة مواسم قادمة يعمل خلالها الفرنسي على تحسين ترتيب الفريق ونتائجه في بطولة الدوري الإنجليزي بالإضافة إلى تطوير الأداء والجوانب الخططية.

ويجيد فييرا معرفة أجواء البريميرليج جيداً كونه أحد العناصر الأساسية في الجيل الذهبي لفريق آرسنال في الفترة من 1996 وحتى 2005 محقاً العديد من البطولات والانجازات.

وعلى المستوى التدريبي فقد خاض الدولي الفرنسي السابق تجربتان في الدوري الأمريكي والفرنسي، الأولى مع فريق نيويورك سيتي من 2016 وحتى 2018 والثانية مع نيس خلال الفترة (2018 -2020).

وكان فريق كريستال بالاس قد أنهى النسخة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي في المركز الرابع عشر بعدما جمع 43 نقطة وفضل المدرب المخضرم هودجسون الرحيل.