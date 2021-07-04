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كورونا.. العراق يسجل 6264 إصابة جديدة و575 حالة بالأردن

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كورونا.. العراق يسجل 6264 إصابة جديدة و575 حالة بالأردن كورونا.. العراق يسجل 6264 إصابة جديدة و575 حالة بالأردن
خلال الساعات الـ 24 الماضية

كورونا.. العراق يسجل 6264 إصابة جديدة و575 حالة بالأردن

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 6264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1371475 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 35 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 17316 حالة, فيما تم تسجيل 5158 حالة شفاء جديدة, ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1265455 حالة.

الأردن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 575 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 753192 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 736699 حالة شفاء بعد تسجيل 520 حالة إضافية، كما سجلت 12 حالة وفاة لترتفع الوفيات إلى 9781 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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