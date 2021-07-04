أخبار عاجلة

"الموارد البشرية" بمكة تنظم اللقاء الأول لقادة الفِرَق التطوعية -
تنفيذ حكم القتل قصاصاً في سعودي قتل مصرياً بمحافظة الرس -
"السعودية للأبحاث" تعلن عن إطلاق استراتيجية تحولية جديدة تعزز مكانتها العالمية -
مجموعة "سيرا" تصبح موزع التذاكر الحصري في السعودية لمباريات مانشستر يونايتد -
قبل العيد.. اعرف اسم كل قطعية في الذبيحة وأفضل استخداماتها من نقيب الجزارين فى الصعيد -
الإيطاليون يحتفلون بالأعلام بعد الفوز بـ"يورو 2020" على حساب إنجلترا -
ضبط 170 قطعة سلاح نارى بحوزة 133متهم" -
إنذار من المؤلفين والملحنين لشركة روتانا بسبب حقوق الأداء العلني -
حملات مكثفة على المحال وأسواق الوادي الجديد استعدادًا لعيد الأضحى المبارك -
هيروين وأموال وأسلحة نارية بحوزة مسجلى خطر فى الشرقية وأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس جامعة المنوفية يتفقد مستشفى الطلبة

Print
رئيس جامعة المنوفية يتفقد مستشفى الطلبة رئيس جامعة المنوفية يتفقد مستشفى الطلبة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بزيارة تفقدية لمستشفى الطلبة لمتابعة سير العمل بمختلف وحداتها وعياداتها المتخصصة يرافقه الدكتور حازم الدسوقى مدير عام الإدارة الطبية.

قام مبارك بتفقد العيادات الخارجية والاستقبال وسكن الأطباء والتمريض والصيدلية الخارجية الخاصة بصرف الأدوية، كما تفقد أعمال الإنشاءات بالدور الفندقى الجارى العمل به وتفقد التجهيزات والتجديدات التي تتم بالمستشفى لتقديم رعاية طبية على أعلى مستوى لجميع المترددين على المستشفى.

أشاد رئيس الجامعة بنظام العمل بالمستشفى ومدى التطور الذي تم على كافة المستويات، وحجم العمل الذي يسير بصورة منتظمة بمختلف العيادات وتواجد الأطباء على مدار الساعة، والدور الهام الذي تقوم به المستشفى في مواجهة أزمة كورونا خاصة في فترة الامتحانات وتواجد الأطباء بلجان الامتحانات والاستعداد لمواجهة أي طوارىء أو وجود حالات اشتباه بالإصابة والتعامل الفورى معها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط 170 قطعة سلاح نارى بحوزة 133متهم"

ضبط 170 قطعة سلاح نارى بحوزة 133متهم"

إنذار من المؤلفين والملحنين لشركة روتانا بسبب حقوق الأداء العلني

إنذار من المؤلفين والملحنين لشركة روتانا بسبب حقوق الأداء العلني

حملات مكثفة على المحال وأسواق الوادي الجديد استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

حملات مكثفة على المحال وأسواق الوادي الجديد استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

هيروين وأموال وأسلحة نارية بحوزة مسجلى خطر فى الشرقية وأسيوط

هيروين وأموال وأسلحة نارية بحوزة مسجلى خطر فى الشرقية وأسيوط