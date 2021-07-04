رئيس جامعة المنوفية يتفقد مستشفى الطلبة

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قام الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بزيارة تفقدية لمستشفى الطلبة لمتابعة سير العمل بمختلف وحداتها وعياداتها المتخصصة يرافقه الدكتور حازم الدسوقى مدير عام الإدارة الطبية.

قام مبارك بتفقد العيادات الخارجية والاستقبال وسكن الأطباء والتمريض والصيدلية الخارجية الخاصة بصرف الأدوية، كما تفقد أعمال الإنشاءات بالدور الفندقى الجارى العمل به وتفقد التجهيزات والتجديدات التي تتم بالمستشفى لتقديم رعاية طبية على أعلى مستوى لجميع المترددين على المستشفى.

أشاد رئيس الجامعة بنظام العمل بالمستشفى ومدى التطور الذي تم على كافة المستويات، وحجم العمل الذي يسير بصورة منتظمة بمختلف العيادات وتواجد الأطباء على مدار الساعة، والدور الهام الذي تقوم به المستشفى في مواجهة أزمة كورونا خاصة في فترة الامتحانات وتواجد الأطباء بلجان الامتحانات والاستعداد لمواجهة أي طوارىء أو وجود حالات اشتباه بالإصابة والتعامل الفورى معها.