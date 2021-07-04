محافظ المنيا يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بقرى مركز ملوي

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أعرب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، على اهتمامه بالمواطنين البسطاء في القرى والنجوع من خلال وصول جميع الخدمات والمرافق من خلال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، لتحقيق تنمية مستدامة بقرى الريف المصري.

تابع المحافظ خلال جولته، أعمال إنشاء مدرسة المحرص الابتدائية بعدد 40 فصلا بتكلفة تصل لحوالي 17 مليون جنيه. كما تفقد الأعمال الخاصة بإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية البراجيل وكذلك أعمال مد وتدعيم شبكات المياه. والتقى، خلال الجولة بعدد من المواطنين، حيث أدار نقاشا وحوارا مفتوحا معهم واستمع لمقترحاتهم وأفكارهم حول الأعمال التي يجرى تنفيذها في القرية .

كما واصل محافظ المنيا جولته بقري مركز ملوي، حيث تابع أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية مصطفي حمدي وانحدار شبكات خطوط طرد وصرف صحي، وكذلك بدء أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بعرب بني خالد (أبوقلتة) المقام على مساحة 12 فدان ويخدم 10 قري.

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، أعمال المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقري مركز ملوي، حيث يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذى أطلقه السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، باجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وهى «أبو قرقاص، ملوى، العدوة ومغاغة، وديرمواس» بتكلفة 23 مليار جنية، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد. جاء ذلك بحضور، اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ملوي، النائب رياض عبدالستار، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي)، وعامر طه نائب رئيس المدينة والمهندسة ايمان عبدالرازق رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي الجهات المعنية، وشباب البرنامج الرئاسي ومؤسسة حياة كريمة .