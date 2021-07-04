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غضب واسع على جريمة مقتل فتاة في الحسكة السورية بذريعة "الشرف"

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غضب واسع على جريمة مقتل فتاة في الحسكة السورية بذريعة "الشرف" غضب واسع على جريمة مقتل فتاة في الحسكة السورية بذريعة "الشرف"
شارك فيها عدد من أفراد أسرتها

غضب واسع على جريمة مقتل فتاة في الحسكة السورية بذريعة

أثارت جريمة قتل فتاة على يد عائلتها في محافظة الحسكة السورية موجة من الغضب والاستنكار، حيث شارك في الجريمة الأب والأخ وآخرين بذريعة "الشرف".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع يظهر فيه مجموعة أثناء تنفيذ الجريمة، بعدما اقتادوا الفتاة (عيدة الحمودي) إلى منزل مهجور في ريف الحسكة، وبينما الفتاة تتوسل يطلب أحدهم توجيه الرصاص إلى رأس الضحية، بحسب ما ذكر موقع " اليوم".

وأطلق ناشطون هاشتاغ #حق_فتاة_الحسكة، وطالبوا بمحاكمة الجناة، الذين تسببوا في مقتل الفتاة التي تبلغ من العمر 18 عاماً.

وقال مركز توثيق الانتهاكات في شمال سوريا إنه تمكن من "تحديد هوية الفتاة وهي تبلغ 18 عاما اسمها عيدة الحمودي السعيدو، من حي الزهور بحي الغويران في مدينة الحسكة".

وأضاف المركز أن "الفتاة قتلت على يد أفراد من عائلتها بذريعة جريمة شرف، وهم من عشيرة الشرابين، قرر ذووها قتلها بعد معرفتهم بعلاقة حب تربطها بشاب من المنطقة، وقد تمكن الشاب من الفرار".

وتابع المركز: "العائلة حرمت الفتاة من الطعام والماء لأيام قبل قتلها، والاعتداء عليها بشكل وحشي حتى اكتمال الجريمة بقتلها بأسلحة رشاشة ومسدسات من قبل أكثر من شخص".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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