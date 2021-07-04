"التوكيلات العالمية" ترسخ مفهوم الفخامة بصالة عرض جديدة لـ"هونشي" بالرياض

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على مساحة إجمالية تبلغ 890 متراً مربعاً وتضم مركزاً للصيانة وقطع الغيار

دشّنت شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة، إحدى الشركات الرائدة في سوق السيارات السعودي، مبيعات سيارات هونشي (مستقبل الفخامة) في مدينة الرياض من خلال صالة عرض جديدة لسيارات هونشي، وذلك بعد الإقبال والنجاح لصالاتها الجديدة في مدن: جدة، والخبر، والمدينة المنورة. وتمتد صالة العرض الجديدة على مساحة إجمالية تبلغ 890 متراً مربعاً، وتضم مركزاً للصيانة وقطع الغيار.

ويأتي تدشين الصالة الجديدة وفق أحدث المواصفات التي تتناسب مع عملاء هونشي المرتقبين من حيث الفخامة والموقع الاستراتيجي والخدمات المتطورة، وفي إطار الوصول إلى مدن المملكة الأخرى كالدمام والمدينة المنورة، وفي إطار التزام التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة بمواكبة التسارع الحاصل في قطاع السيارات، وتعزيز استثماراتها مع شركائها لخدمة عملائها وتقديم الأفضل للسوق.

وبهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس الإدارة للتوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة المهندس محمد صلاح الدين عبد الجواد قائلاً: "مع توالي افتتاح صالات العرض في مختلف مدن المملكة، نؤكد لكم اليوم حرصنا اللامحدود على توثيق علاقاتنا التجارية مع الصين، وبالتحديد مع شركة فاو جروب كوربوريشن، ملاك العلامة التجارية هونشي "مستقبل الفخامة"، وتعزيز حضورنا في مختلف مدن المملكة. كما نعود لنؤكد على حشد كامل طاقتنا لترسيخ وجود الشركة في المملكة، لتصبح هونشي واحدة من أهم العلامات التجارية التي تقوم التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة بتسويقها وبيعها".

من جهته، عبر المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لعلامة هونشي في شركة فاو جروب كوربوريشن السيد ما زين دو عن سعادته بهذا الحدث المهم في مسيرة الشركة في المملكة العربية السعودية، ودخول علامة هونشي إلى المملكة بهذا الحجم الرائع من الاستثمار والاهتمام من قبل شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة، وعد هذا حافزا مشجعاً لتعزيز الجهود لتقديم الأفضل من منتجات وخبرات لخدمة السوق السعودي وعملاء هونشي في كل مكان.

بدوره، نوه مدير عام علامة هونشي في المملكة السيد فتحي علام بقوله: "إن حرصنا على افتتاح صالات عرض هونشي جاء لتعزيز وجودنا وقربنا من عملائنا ومنحهم تجربة فريدة من نوعها للاطلاع على سيارات هونشي التي جمعت ما بين التقنية العالية والرفاهية، والتي صممت لتحاكي مفهوم الفخامة الذي يتوافق مع ذوق واحتياج عملائنا في المملكة العربية السعودية.

وأضاف "علام": ركزنا على توفير صالات خدمة العملاء وخدمة ما بعد البيع لنحقق معادلة "رضا العملاء غايتنا"، وخاصة في هذا الوقت الذي تقف فيه صناعة السيارات في العالم عند منعطف مهم تعتمد فيه على مستوى التطور التقني، والذي تكلل أخيراً بهذه الخطوة التي تمثل استمراراً لاستراتيجيتنا القائمة على طرح أفضل فئات السيارات الفاخرة.

يُذكر أن شركة التوكيلات العالمية للسيارات الفاخرة ستحرص على عرض أبرز موديلات سيارات هونشي في مختلف معارضها لتتيح لأكبر شريحة من العملاء مشاهدة السيارات الفاخرة وتجربة قيادتها أيضاً.