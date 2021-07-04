الجيزة : إصلاح خط طرد محطة صرف شبرامنت

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أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بالانتهاء من إصلاح كسر بخط الطرد الرئيسي لمحطة رفع صرف صحي شبرامنت قطر ٦٠٠مم .

كان خط طرد محطة شبرامنت الرئيسية تعرض لكسر مفاجئ، والذي أدى لتوقف المحطة، الأمر الذي استلزم قطع المياه بالقرية للتمكن من إنهاء أعمال الإصلاح في وقت أسرع.

أوضح المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن فريق الصيانة تمكن من إنهاء أعمال الإصلاح في وقت قياسي، مشيراً إلى الدفع بعدد من سيارات شفط المياه وسيارة السيول لسحب تجمعات المياه الناتجة عن الكسر، ما أدى إلى سهولة الحركة المرورية، كما تم الدفع بسيارات مياه نقية في الأماكن التي انقطعت عنها المياه إلى أن تم الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.