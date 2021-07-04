وقف الإجازات بمجازر المنيا استعدادا لـ عيد الأضحى

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أعلن الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى ووقف الإجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش بأماكن عرض وبيع اللحوم، ضمن استعدادات عيد الأضحي المبارك.
وكد «عثمان» المرور على المجازر للتأكد من مدى جاهزيتها والعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، بالإضافة لعمل غرفة العمليات والطوارئ بالمديرية، على أن يتم تقديم الخدمات للأهالي بالمجان، مؤكدا التنسيق بين كافة الجهات المعنية، والتي تتمثل في مديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الصحة، لإحكام الرقابة على السلع المعروضة للمواطنين.