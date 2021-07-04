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وقف الإجازات بمجازر المنيا استعدادا لـ عيد الأضحى

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وقف الإجازات بمجازر المنيا استعدادا لـ عيد الأضحى وقف الإجازات بمجازر المنيا استعدادا لـ عيد الأضحى

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أعلن الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى ووقف الإجازات للعاملين بالمجازر من أطباء ومعاونين وعمال، وجميع الأطباء القائمين على التفتيش بأماكن عرض وبيع اللحوم، ضمن استعدادات عيد الأضحي المبارك.

وكد «عثمان» المرور على المجازر للتأكد من مدى جاهزيتها والعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد، بالإضافة لعمل غرفة العمليات والطوارئ بالمديرية، على أن يتم تقديم الخدمات للأهالي بالمجان، مؤكدا التنسيق بين كافة الجهات المعنية، والتي تتمثل في مديرية ، ومباحث التموين، ومديرية الصحة، لإحكام الرقابة على السلع المعروضة للمواطنين.

المصرى اليوم

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