«القضاء الأعلى» يعقد أولى جلساته بالتشكيل الجديد

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عقد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، اليوم الأحد، أول جلساته بالتشكيل الجديد بعد خروج عدد من قضاة المحكمة.

يضم التشكيل الجديد كلا من: المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، وفتحي حنضل، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار محمود مسعود، النائب الثاني، والمستشار فاروق الشنواني، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار عصام فريد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار عبدالملك القمص، رئيس محكمة استئناف طنطا، والمستشار حمادة الصاوي، النائب العام.