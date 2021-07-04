أخبار عاجلة

ضبط 170 قطعة سلاح نارى بحوزة 133متهم" -
إنذار من المؤلفين والملحنين لشركة روتانا بسبب حقوق الأداء العلني -
حملات مكثفة على المحال وأسواق الوادي الجديد استعدادًا لعيد الأضحى المبارك -
هيروين وأموال وأسلحة نارية بحوزة مسجلى خطر فى الشرقية وأسيوط -
استعدادا للعيد .. حملات نظافة وصيانة أعمدة الإنارة بمدن المنيا -
غياب 105 طلاب عن امتحان اللغة الثانية للثانوية في بنى سويف -
ارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بالطقس السيئ في المنيا -
توفير كميات إضافية من مستلزمات العيد في شمال سيناء -
رانيا المشاط تبحث مع وزيرة التجارة الإسبانية التعاون والمشروعات المستقبلية -
خلال ساعة واحدة.. رتال تُغلق مبيعات نساج تاون بنسبة 100 % -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

«القضاء الأعلى» يعقد أولى جلساته بالتشكيل الجديد

Print
«القضاء الأعلى» يعقد أولى جلساته بالتشكيل الجديد «القضاء الأعلى» يعقد أولى جلساته بالتشكيل الجديد

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، اليوم الأحد، أول جلساته بالتشكيل الجديد بعد خروج عدد من قضاة المحكمة.

يضم التشكيل الجديد كلا من: المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس محكمة النقض، وفتحي حنضل، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار محمود مسعود، النائب الثاني، والمستشار فاروق الشنواني، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار عصام فريد، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار عبدالملك القمص، رئيس محكمة استئناف طنطا، والمستشار حمادة الصاوي، النائب العام.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط 170 قطعة سلاح نارى بحوزة 133متهم"

ضبط 170 قطعة سلاح نارى بحوزة 133متهم"

إنذار من المؤلفين والملحنين لشركة روتانا بسبب حقوق الأداء العلني

إنذار من المؤلفين والملحنين لشركة روتانا بسبب حقوق الأداء العلني

حملات مكثفة على المحال وأسواق الوادي الجديد استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

حملات مكثفة على المحال وأسواق الوادي الجديد استعدادًا لعيد الأضحى المبارك

هيروين وأموال وأسلحة نارية بحوزة مسجلى خطر فى الشرقية وأسيوط

هيروين وأموال وأسلحة نارية بحوزة مسجلى خطر فى الشرقية وأسيوط