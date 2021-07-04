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أعمارها من أسبوع إلى شهر.. نفوق 22 ألف بطة في حريق مزرعة طيور بالشرقية

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أعمارها من أسبوع إلى شهر.. نفوق 22 ألف بطة في حريق مزرعة طيور بالشرقية أعمارها من أسبوع إلى شهر.. نفوق 22 ألف بطة في حريق مزرعة طيور بالشرقية

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، بإشراف العميد محمد العادلي مدير إدارة الحماية، من السيطرة على حريق نشبّ في مزرعة طيور بإحدى العزب التابعة لمدينة الصالحية الجديدة.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، تلقي إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بنشوب حريق في مزرعة طيور بإحدى العزب التابعة لمدينة الصالحية الجديدة.

على الفور دفعت قوات الحماية المدنية، بإشراف العميد محمد العادلي، مدير إدارة الحماية المدنية بالشرقية، بعدد ٧ سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وأسفر الحريق عن نفوق 22 ألف بطة من عمر أسبوع إلى شهر.

وأفادت المعاينة الأولية بنشوب الحريق في مزرعة دواجن معروشة بالأخشاب والقش، وأن الحريق قد يكون ناتجًا عن حدوث ماس كهربائي، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المصرى اليوم

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