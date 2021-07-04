«حاول تقبيلها رغمًا عنها».. النيابة تصدر قرارها بحق المتهم بالتحرش بطفلة أوسيم

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أمرت نيابة شمال الجيزة، اليوم الأحد، بحبس المتهم بالتحرش بطفلة عمرها 12 سنة، داخل مكتب في منطقة أوسيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو بالواقعة، إذ كان المتهم يحاول تقبيل الفتاة المجني عليها داخل مكتبه رغمًا عنها، ويلامس جسدها.

أظهرت التحريات التي تسلمتها النيابة أن المتهم لديه معلومات جنائية، وأن الشخص الذي نشر الفيديو هو شريك للمتهم، و«الأخير» لديه مكتب شركة خاصة بمنطقة بشتيل، وهو مكان الواقعة.

واعترف المتهم خلال التحقيقات، باستدراج الفتاة إلى مكتبه لتجارة الهواتف المحمولة، واطمئنت الصغيرة إليه حيث تعمل والدتها بالمكتب.

وقالت الطفلة، بالصف السادس الابتدائي، إنها خافت أن تحكي لأمها ما تعرضت له على يد المتهم الذي استغل أنها تذهب مع والدتها إلى مكتب المتهم وتحرش بها.