أخبار عاجلة

ضبط 170 قطعة سلاح نارى بحوزة 133متهم" -
إنذار من المؤلفين والملحنين لشركة روتانا بسبب حقوق الأداء العلني -
حملات مكثفة على المحال وأسواق الوادي الجديد استعدادًا لعيد الأضحى المبارك -
هيروين وأموال وأسلحة نارية بحوزة مسجلى خطر فى الشرقية وأسيوط -
استعدادا للعيد .. حملات نظافة وصيانة أعمدة الإنارة بمدن المنيا -
غياب 105 طلاب عن امتحان اللغة الثانية للثانوية في بنى سويف -
ارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بالطقس السيئ في المنيا -
توفير كميات إضافية من مستلزمات العيد في شمال سيناء -
رانيا المشاط تبحث مع وزيرة التجارة الإسبانية التعاون والمشروعات المستقبلية -
خلال ساعة واحدة.. رتال تُغلق مبيعات نساج تاون بنسبة 100 % -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«حاول تقبيلها رغمًا عنها».. النيابة تصدر قرارها بحق المتهم بالتحرش بطفلة أوسيم

Print
«حاول تقبيلها رغمًا عنها».. النيابة تصدر قرارها بحق المتهم بالتحرش بطفلة أوسيم «حاول تقبيلها رغمًا عنها».. النيابة تصدر قرارها بحق المتهم بالتحرش بطفلة أوسيم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت نيابة شمال الجيزة، اليوم الأحد، بحبس المتهم بالتحرش بطفلة عمرها 12 سنة، داخل مكتب في منطقة أوسيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع بالواقعة، إذ كان المتهم يحاول تقبيل الفتاة المجني عليها داخل مكتبه رغمًا عنها، ويلامس جسدها.

أظهرت التحريات التي تسلمتها النيابة أن المتهم لديه معلومات جنائية، وأن الشخص الذي نشر الفيديو هو شريك للمتهم، و«الأخير» لديه مكتب شركة خاصة بمنطقة بشتيل، وهو مكان الواقعة.

واعترف المتهم خلال التحقيقات، باستدراج الفتاة إلى مكتبه لتجارة الهواتف المحمولة، واطمئنت الصغيرة إليه حيث تعمل والدتها بالمكتب.

وقالت الطفلة، بالصف السادس الابتدائي، إنها خافت أن تحكي لأمها ما تعرضت له على يد المتهم الذي استغل أنها تذهب مع والدتها إلى مكتب المتهم وتحرش بها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محمود محيي الدين : 40% من المصريين يحترفون الزراعة .. فيديو

محمود محيي الدين : 40% من المصريين يحترفون الزراعة .. فيديو

فيديو : كيف تعلمت بني مصطفى الوقوف أمام الكاميرا .. ورشة تمكين المرأة اعلاميا وملتقى البرلمانيات

فيديو : كيف تعلمت بني مصطفى الوقوف أمام الكاميرا .. ورشة تمكين المرأة اعلاميا وملتقى البرلمانيات

بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو

بيكفورد يتألق أمام إيطاليا.. وراشفورد وسانشو يخذلان ساوثجيت في نهائي يورو 2020 .. فيديو

ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو

ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2021.. وركلات الترجيح كاملة .. فيديو