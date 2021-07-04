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"حج آمن"... حملة توعوية يطلقها تجمع الرياض الصحي الأول

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لا يوجد تعارض بين التطعيمات الخاصة بالحج وبين لقاح كورونا

أطلق تجمع الرياض الصحي الأول حملة توعوية تحت شعار "حج آمن"؛ التي تهدف إلى تقديم النصائح والإرشادات الصحية للحجاج في ظروف استثنائية وفي ظل إجراءات وقائية تسهم في التصدي لجائحة كورونا، كما تهدف لزيادة الوعي بشأن سلامة الحجاج قبل وأثناء وبعد تأدية مناسك الحج بسهولة ويُسر.

وبيّن "التجمع الأول" أن التوعية ابتداءً من قبل الحج وتشمل أهمية زيادة معدل اللياقة البدنية للراغبين بالحج من خلال ممارسة الرياضة، بالإضافة إلى أهمية الحصول على تطعيمات الإنفلونزا الموسمية والحمى الشوكية الإلزامية للحجاج.

وأكد "التجمع الأول" أنه لا يوجد أي تعارض بين التطعيمات الخاصة بالحج وبين لقاح ، مشدداً على ضرورة الحصول عليها جميعها، وهي متوفرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية بجنوب وغرب العاصمة؛ وهي: مركز صحي سلطانة، مركز صحي ظهرة نمار، مركز صحي الخالدية، مركز صحي العزيزية 2، مركز صحي ظهرة البديعة، مركز صحي الملز.

يُذكر أن التجمع الصحي الأول أطلق حزمة من المبادرات التوعوية على مستوى مواقع وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى الحملات الميدانية في المراكز التجارية والمساجد والأماكن العامة؛ وذلك حرصًا على خلق بيئة آمنة صحيًّا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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