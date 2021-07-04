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بث مباشر الآن.. الأهلي وسموحة في الدوري على تردد قناة أون سبورت الجديد

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بث مباشر الآن.. الأهلي وسموحة في الدوري على تردد قناة أون سبورت الجديد بث مباشر الآن.. الأهلي وسموحة في الدوري على تردد قناة أون سبورت الجديد

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يستقبل استاد الإسكندرية، مباراة هامة وقوية تجمع بين الأهلي وسموحة اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري المصري. الأهلي يدخل المباراة، بعد تعادل مثير أمام بيراميدز، بهدفين لكل فريق وسيطمح لاعبو الأهلي، في مصالحة جماهيرهم والعودة إلى طريق الانتصارات والحفاظ على آمالهم في تحقيق لقب الدوري في ظل المنافسة مع .

على الجانب الآخر، الفريق السكندري، خسر من الإسماعيلي بثلاثية في آخر مبارياته، ويريد تكرار ما فعله في الدور الأول عندما فاز على الأهلي، ليعزز موقفه في المربع الذهبي، وينافس على مركز مؤهل للبطولات الإفريقية الموسم المقبل.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

موعد مباراة الأهلي وسموحة الأحد المقبل، 4 يوليو 2021، على الإسكندرية، وستقام عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة

تذاع مباريات الدوري المصري الممتاز على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون؛ لبدء التحضير لمباراة سموحة التي تقام مساء الأحد بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة ٢٨من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت جلسة المدير الفني مع معاونيه قبل انطلاق مران الأهلي؛ للتأكيد على البرنامج التدريبي الذي ينفذه الفريق اليوم في بداية التحضير لمباراة سموحة. وأدى الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني وتدريبات الكرة.

وحرص بيتسو موسيماني على عقد محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي طالبهم خلالها بإغلاق ملف مباراة بيراميدز والتركيز في مباراة سموحة التي تعد الهدف الأهم حاليا؛ للعودة من جديد إلى طريق الانتصارات وتحقيق أهداف المرحلة الحالية التي يركز فيها الفريق جهوده الفنية والذهنية على بطولة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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