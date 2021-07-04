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قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك مع غزل المحلة التي كان مقررا اقامتها غدًا الإثنين، ضمن الجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز .

وقررت إدارة المسابقات تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة لتقام في التاسعة مساء الثلاثاء 3 أغسطس المقبل في ستاد القاهرة.

يذكر أن الزمالك لن يخوض مباريات في مسابقة الدوري لمدة شهر بسبب مشاركة المنتخب في أولمبياد طوكيو.

ويحتل الفريق الأبيض صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 61 نقطة جمعها من الفوز في 18 مباراة وتعادل في 7 لقاءات وتعرض للهزيمة في مباراتين، أحرز لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 18 غيرها.