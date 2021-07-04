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تأجيل مباراة وغزل المحلة

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تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة تأجيل مباراة وغزل المحلة

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قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة مع غزل المحلة التي كان مقررا اقامتها غدًا الإثنين، ضمن الجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز .

وقررت إدارة المسابقات تأجيل مباراة الزمالك وغزل المحلة لتقام في التاسعة مساء الثلاثاء 3 أغسطس المقبل في القاهرة.

يذكر أن الزمالك لن يخوض مباريات في مسابقة الدوري لمدة شهر بسبب مشاركة في أولمبياد طوكيو.

ويحتل الفريق الأبيض صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 61 نقطة جمعها من الفوز في 18 مباراة وتعادل في 7 لقاءات وتعرض للهزيمة في مباراتين، أحرز لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 18 غيرها.

المصرى اليوم

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