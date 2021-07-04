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«محلية النواب» تزف بشارة سارة لسكان «حدائق الاهرام» (تفاصيل)

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«محلية النواب» تزف بشارة سارة لسكان «حدائق الاهرام» (تفاصيل) «محلية النواب» تزف بشارة سارة لسكان «حدائق الاهرام» (تفاصيل)

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طالب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، هيئة التعاونيات والإسكان، بوزارة الإسكان، أن تقدم بحد أقصى في ٣٠ أكتوبر القادم تصور كامل للاصلاح الهيكلي لجمعية حدائق الاهرام وتنظيم اتحاد الشغالين لسكان الحدايق، وضرورة الاسراع في إنهاء كافة توصيات لنمة الإدارة المحلية الخاصة بحدائق الاهرام من الانتهاء من أعمال الرصف والنظافة والبوابات ومبنى الشرطة .

وأكد حسام رزق رئيس الهيئة العامة لجهاز التعاونية والإسكان، ان اتحاد الشغالين يتبع المحافظة وليس الهيئة، وأن بوابات حدائق الاهرام سوف تنتهى في خلال شهر، وفى خلال ٦ أشهر سوف تنتهى أعمال الاسفلت والمبنى الشرطى، وكافة الإجراءات التي تؤمن البوابات .

كما طالب السجيني، من الانتهاء من كل هذا بحد أقصى ٣٠ أكتوبر القادم، وأنه سوف يعطى للمسؤولين قائمة مكتوبة بتوصيات لجنة الإدارة المحلية موقعة من رئيس محلس النواب، لمتابعة التوصيات وتنفبذها على الأرض.

جاء هذا، أثناء مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب هشام حسين، بشأن، الإهمال الذي تفشى بمنطقة حدائق الاهرام بمحافظة الجيزة، المتمثل في تكسير وحفر الشوارع، لتركيب كابلات الكهرباء وعدم إعادة الشيء لأصله وانتشار القمامة والتكاتك.

المصرى اليوم

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