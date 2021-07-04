النواب الليبي : الانتخابات طريق استقرار وأمن البلاد

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أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد سلفًا، سيؤدي إلى استقرار وأمن ليبيا.

وقال صالح، في كلمة له أذيعت خلال افتتاح المركز الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الأحد، إن المفوضية العليا للانتخابات أمام مهمة وصفها بـ«التاريخية»، التي تتطلب «الانحياز الكامل» لحق الشعب في ممارسة الديمقراطية عبر صناديق الاقتراع وإجراء انتخابات حرة ومباشرة وشفافة ونزيهة في موعدها الذي نصت عليه خارطة الطريق في 24 ديسمبر 2021، كخطوة نحو إنهاء الصراع في ليبيا.

وعبر رئيس مجلس النواب الليبي، عن أمله في أن تستمر مفوضية الانتخابات في عملها وفق تاريخ زمني محدد يتضمن جميع مراحل العملية الانتخابية، وأن تسعى لتوفير المناخ الديمقراطي بالتنسيق مع الجميع، لتمكين الليبيين من التعبير عن إرادتهم الحرة بانتخاب من يحكم بحرية تامة.

وأشاد بالجهود المبذولة استعدادا للاستحقاق الدستوري القادم، الذي ينبغي أن ينجز في موعده بكفاءة وحرفية عالية.