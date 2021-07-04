ضبط 61 مخالفة تموينية بمركز ملوي في المنيا

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حررت الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، 61 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات التفتيشية والرقابية التي تنظمها الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارة التموين ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية المعروضة على المواطنين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للمخابز البلدية والأسواق، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، قال اللواء أ.ح احمد السايس رئيس المركز، إنه خلال الحملات، تم تحرير 61 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين (مخالفات نقص الوزن – توقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية – عدم إعطاء بون للصرف – عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج – محال تجارية بدون ترخيص – عدم الإعلان عن أسعار المنتجات)، بالإضافة لضبط 1500 كيلو جرام سكر تمويني، وضبط 20 جوال سماد عضوي.