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خبراء: الأشخاص غير الملقحين ضد كورونا مصانع محتملة للمتحورات

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خبراء: الأشخاص غير الملقحين ضد كورونا مصانع محتملة للمتحورات خبراء: الأشخاص غير الملقحين ضد كورونا مصانع محتملة للمتحورات
كلما ارتفع عدد الأشخاص غير المطعمين زادت فرص تكاثر سلالات الفيروس

خبراء: الأشخاص غير الملقحين ضد كورونا مصانع محتملة للمتحورات

قال الأستاذ في قسم الأمراض المعدية في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت، الدكتور ويليام شافنر، إن الأشخاص غير الملقحين ضد عبارة عن مصانع محتملة للمتحورات.

وأضاف "شافنر" في حديثه لشبكة «سي إن إن»: أنه كلما زاد عدد الأشخاص غير المطعمين، زادت فرص تكاثر سلالات الفيروس وظهور متغير جديد من الفيروس قد يكون أكثر خطورة في المستقبل.

وقال عالم الأحياء الدقيقة وعلم المناعة في كلية «جونز هوبكنز بلومبرغ»، أندرو بيكوس، إنه مع ظهور الطفرات في الفيروسات، فإن تلك التي تبقى هي التي تسهل انتشار الفيروس بين السكان.
وتابع: «في كل مرة يتغير فيها الفيروس، فإن ذلك يمنحه منصة مختلفة لإضافة المزيد من الطفرات. الآن لدينا فيروسات تنتشر بشكل أكثر كفاءة».

وتحمي اللقاحات الحالية جيداً ضد جميع السلالات حتى الآن، لكن هذا قد يتغير في أي لحظة. لهذا السبب، يريد الأطباء ومسؤولو الصحة العامة تلقيح المزيد من الناس.

وقالت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي: «كلما سمحنا للفيروس بالانتشار، زادت فرصة ظهور سلالات جديدة».

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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