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المشدد 7 سنوات لراعي أغنام قتل مزارعا بالشرقية

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المشدد 7 سنوات لراعي أغنام قتل مزارعا بالشرقية المشدد 7 سنوات لراعي أغنام قتل مزارعا بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار عبدالباسط إمبابي، وعضوية المستشارين وليد عبدالمنعم، وحسام الدين محمود، وأمانة سر حسن عبدالمجيد، بمعاقبة راعى أغنام بالسجن المشدد 7 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، لإدانته بقتل مزارع إثر نشوب مشادة كلامية لدخول أغنام المتهم أرض المجنى عليه، الذي تم إحالته من قبل النيابة العامة بتهمة ضرب أفضى للموت.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام الجاري، عندما تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا لمركز شرطة أبوحماد، باستقبال المستشفى المركزى «و. ع. ع» مزارع في عقده الرابع مقيم بإحدى قرى المركز جثة هامدة، متأثرا بإصابته بجرح طعنى بالصدر.

بالانتقال وإجراء الفحص والمعاينة تبين من التحريات الأولية، نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وشاب في العقد الثانى من عمره؛ راعى أغنام يدعى«م. م .ع» والذى ترك الأخير أغنامه تأكل من أرض المجنى عليه، قام على أثرها الأخير بطعن المجنى عليه ما أدى لوفاته ولاذ بالفرار.

جرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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