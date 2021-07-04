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"الداخلية": 20213 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا خلال أسبوع

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"الداخلية": 20213 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا خلال أسبوع "الداخلية": 20213 مخالفة للإجراءات الاحترازية من كورونا خلال أسبوع
قالت: سجّلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ6524 تلتها الشرقية بـ2952

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من "كوفيد-19" (20213) مخالفة، وذلك للمدة من 17/ 11/ 1442هـ حتى 23/ 11/ 1442هـ.

وسجّلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(6524)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2952)، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(2372)، ومنطقة القصيم بـ(1895)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1855)، ومنطقة الجوف بـ(1335)، ومنطقة تبوك بـ(714)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(647)، ومنطقة حائل بـ(638)، ومنطقة عسير بـ(359)، ومنطقة الباحة بـ(339)، ومنطقة جازان بـ(409)، ومنطقة نجران بـ(174).


وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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