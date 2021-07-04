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ميرنا الهلباوي تعلن انفصالها عن محمد عطية

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أعلنت المذيعة ميرنا الهلباوي فسخ خطبتها من الفنان محمد عطية عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

كتبت «الهلباوي»، الأحد، مستخدمة خاصية القصص القصيرة: «single الحمد لله على كل شيء».

وألغى الثنائي متابعة بعضهما البعض على موقع انستجرام كما قاما بحذف الصور التي تجمعهما.

وكان محمد عطية وميرنا الهلباوي قد احتفلا بخطبتهما في نهاية العام الماضي من خلال حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء.

محمد عطية، بدأ حياته الفنية مع برنامج «استار أكاديمي»، كما شارك في العديد من الأفلام بعد حصوله على اللقب بالبرنامج، بينها: «درس خصوصي، عليا الطرب بالتلاتة»، وكانت آخر أعماله كليب «حكاية جديدة».

وميرنا الهلباوى كاتبة وانفلونسر شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، ولديها مئات الآلاف من المتابعين على السوشيال ميديا.

ميرنا الهلباوي عبر الإنستجرام

المصرى اليوم

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