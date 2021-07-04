زوج أمام محكمة الأسرة: مراتي تسئ معاملتي وعاوز أطلقها بس المشكلة «القايمة والمؤخر»

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تلقت محكمة الأسرة بالجيزة دعوي قضائية أقامها زوج في أواخر الأربعينات يطلب فيها الحكم بإعفائه من نفقة زوجته التي يرغب في تطليقها لكنه غير قادر على دفع المستحقات المالية المقررة عليه قانونا لزوجته من نفقة ومؤخر صداق وقيمة «قائمة المنقولات الزوجية».

تفاصيل مثيرة أوردها الزوج في دعواه التي إستمع إليها أعضاء مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالمحكمة، فبخلاف أن الطلب الوارد بالدعوي من الطلبات الغريبة التي تخالف صحيح القانون، ولا تتفق حتي والقواعد الشرعية الخاصة بحقوق المطلقة، فالأغرب هو ما قاله الزوج أمام خبراء التسوية عن أسباب الطلاق, والذي أكد فيها أنه لا يريد سوي التخلص من زوجته وإنهاء عاقته بها لكنه لا يستطع ماديا الوفاء بمستحاقتها..

قال الزوج في دعواه: زوجتي سيدة متجبرة تسئ معاملتي ودائمة التعدي على بالسب وتتعمد إهانتي، ولأنني تزوجتها عن حب فقد إستغلت تساهلي معها من أول يوم في زواجنا وزادت من جبروتها بعدما حدث لي أزمة في عملي وأضطررت لتركه، وأمضيت عدة أشهر دون عمل حتي تمكنت من الحصول على وظيفة متواضعة «كعامل دليفري» بأحد المطاعم، ولكن راتبي من هذا العمل لم يكن كافيا لسد نفقات البيت.

وأضاف الزوج: ولأننا لم نرزق بأطفال من زواجنا الذي إقترب من عامه السادس، كانت زوجتي تحملني سبب ذلك وتتهمني بالعجز وعدم القدرة على الإنجاب، رغم أنه لم يثبت وجود أي مانع طبي يحول دون قدرتي على الإنجاب، لكنها كانت تحملني مسئولية ذلك وتتعمد إهانتي بذلك أمام أسرتها..

وقال الزوج: بعدما وصل سوء معاملة زوجتي لي لمرحلة لم أعد أتحملها ومحاولتها في أحد المرات التعدي على بالضرب، وهو ما جعلني ألجأ إلى الطلاق لإنهاء هذه العلاقة. ولكني عندما عرضت على زوجتي الطلاق إحتراما لسنوات عشرتنا قالت أنها لا تمانع لكنها لن تتنازل عن «مليم واحد» من حقوقها وإلا ستلجأ للمحاكم للحصول على حقها ولأنني غير قادر ماديا على الدفع سيكون مصيري السجن، الأمر الذي أضطررت معه للجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعواي عسي أن أجد من ينصفني.